„X Faktoriaus“ dalyvis vos nepravirkdė Jazzu: kodėl tu toks mielas?

16 metų vaikinas į projektą atvyko iš Gargždų. Lukas paperka itin miela išvaizda ir savo balsu. Laisvalaikiu „X Faktoriaus“ dalyvis jodinėja žirgais. Ir ne tik jodinėja, bet ir valo gardą, šukuoja, šeria ir kitaip prižiūri savo keturkojus bičiulius.

„Kai buvau mažas, nelabai mėgau žirgų. Man jie nepatikdavo, atrodydavo bjaurūs. Bet paskui pagalvojau, kad reikia išbandyti ir nusipirkau visą uniformą net nepabandęs. Iš pirmo karto patiko ir nesigailiu, kad pabandžiau šį sportą“, – apie atsiradusia aistrą žirgų sportui kalba L. Zažeckis.

Labiausiai vaikiną žavi šuoliai per kliūtis. Tai suteikia jam adrenalino pojūtį, kuris kartais būna labai didelis. Projekto dalyvis juokiasi, kad kartais joja net per greitai, taip sukeldamas dar didesnių emocijų pliūpsnį. „Žinoma, aš nesu dar joks jojikas. Man labai toli iki trenerio. Žirgai, su kuriais joju, iškovojo apie 14 rozečių. Turiu kelis medalius, bet nelabai man jie aktualūs“, – sakys vaikinas.

Kita Luko aistra – dainavimas. Vaikinas dainavo chore „Gintarėlis“. Ir iš tiesų, jo balsas yra unikalus. Vaikinas juokauja, kad bendraamžius aplankiusi balso mutacija jį greičiausiai užmiršo. „Kažkada seniau ištempdavau labai aukštas natas. Bet tai ne rokeriškas rėkimas, o labiau popsiškas“, – jau sekmadienį, 19.30 val. pasakos „X Faktoriaus“ dalyvis.

Dalyvauti „X Faktoriuje“ buvo sena Luko svajonė. Vaikinas atidžiai stebėjo visus praėjusius šou sezonus. Ne kartą jam pavyko atspėti, kas nugalės projektą. O kas būtų, jei jam pačiam pavyktų įveikti konkurentus ir atsistoti ant aukščiausio šou laiptelio?

„Svajonė būtų nusipirkti žirgą. Dabar mano užsibrėžtas tikslas yra praeiti teisėjų atrankas. Jei čia praeičiau, labai apsidžiaugčiau. Tai nuo mažens buvo mano svajonė“, – atvirauja gargždietis.

Scenoje Lukas atliks grupės „Walk The Moon“ dainos „Shut Up and Dance“ akustinę versiją. Vaikinas neslėps, kad labai jaudinasi ir scenoje parodys viską, ką gali. „Tikiuosi, kad jums patiks“, – sakys Lukas. Šie vaikino žodžiai taps pranašiški. Teisėjai girs Luko pasirodymą ir negailės jam gerų žodžių.

„Tu esi lietuviškas Jacksonas. Labai gražiai susitvarkei su daina. Neįtikėtina, tai mus pritrenkė“, – sakys Saulius Urbonavičius-Samas po pasirodymo, lygindamas vaikiną su pop scenos karaliumi Michaelu Jacksonu.

„Esi unikalus viskuo. Taip džiaugiuosi, kad aš šį vakarą esu „X Faktoriuje“. Dėl tokių žmonių aš čia ir noriu būti. Labai noriu paprašyti prodiuserių. Vien dėl tavęs norėčiau dirbti su vaikinų komanda“, – sakys Justė Arlauskaitė-Jazzu.

„Man didelė garbė girdėti šiuos žodžius“, – dėkos Lukas.

„Aš tuoj apsiverksiu, nebegaliu. Kodėl tu toks mielas?“ – klaus vaikino J. Arlauskaitė-Jazzu.