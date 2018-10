TV projekte dalyvaujantis politiko sūnus: anot tėčio, galėčiau rinktis kitą profesiją

Iš Pasvalio kilusio vaikino pavardė girdėta ne atsitiktinai – jis yra politiko Antano Matulo sūnus. Vis tik žinomas politikas Žygimanto pasirodymo scenoje gyvai nestebės.

„Manau, kad, jo nuomone, galėčiau rinktis kitokį gyvenimo kelią, kuris būtų paprastesnis, ramesnis ir stabilesnis“,– apie tėčio palaikymą kalba Žygimantas, tuoj pat patikindamas, kad nors jo tėčio tarp jo laukiančių artimųjų nebuvo, jis niekuomet netrukdė eiti pasirinktu keliu.

„Mano abu tėvai gydytojai, politikai. Jie abu aukojosi dėl žmonių ir stengiasi jiems padėti, o muzika ne veltui vadinama vaistu. Per muziką taip pat gali padėti žmonėms pajausti, išgyventi ar atrasti jėgų toliau judėti į priekį. Ar muzikanto gyvenimas sunkus – taip, net labai. Todėl suprantama, kodėl tėvai nenori linkėti tokio kelio, o be to, kiek iš siekiančių karjeros muzikoje prasimuša? 0.01 proc. Aišku, tikrai stabiliau dirbti pastovų darbą, ramiai, nuo 8 iki 17 valandos, bet šiuo metu mano kelias tikrai netoks“,– paklaustas, kaip jo norą būti scenoje vertina tėvai, sako Ž. Matulas.

Tačiau muzika vaikino gyvenime jį lydėjo nuolatos ir nors persikėlęs gyventi į sostinę, Žygimantas pasirinko rimtą studijų kryptį, noras dainuoti nenurimo.

„Pradėjau dainuoti Mykolo Romerio universiteto pop vokaliniame ansamblyje. Tuo pat metu, brolio paragintas, užpildžiau anketą dalyvauti televizijos projekte, kuriame rungėsi chorai. Po šio projekto sekė dar vienas, kuriame dalyvavau su grupe „Benjamins“ ir pasiekėme net finalines kovas“, – apie savo muzikinį kelią pasakoja Žygimantas.

Tačiau buvimas grupės dalimi vaikino netenkino, jis užtikrintas – scenoje gali būti solistu ir tai įrodys, kaip pats sako, tokio projekto scenoje, kurioje renkasi tik patys stipriausi.

„Mano tikslas ir svajonė būti soliniu atlikėju scenoje. Žvelgiant į ateitį, nenoriu prisiminti savo jaunystės, kaip „galėjau padaryti aną ar kitą“. Tikrai ne. Noriu sakyti – padariau, jaučiau, patyriau“,– sako Ž. Matulas.

Ar vaikinui pavyks išpildyti savo svajonę ir ar mokytojai išgirs, kad jis turi galimybę tapti soliniu atlikėju – pamatyti bus galima jau šį sekmadienį 19.30 per LNK.

Laidoje savo jėgas išbandys penkiolika talentingų dalyvių. Laida žada būti išties kovinga – Leonas Somovas ir Donatas Montvydas neslėps judviejų konkurencijos projekte ir dėl geriausių balsų bus pasiruošę padaryti viską.