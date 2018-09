Toronto kino festivalyje triumfavo draminė komedija „Žalioji knyga“

Filmas, kurio veiksmas vyksta 7-ajame dešimtmetyje, pasakoja apie italų kilmės amerikietį apsaugininką, apsiimantį dirbti vairuotoju afroamerikiečių pianistui ir vežioti jį po JAV pietus, kur jam vienam keliauti būtų pernelyg pavojinga.

„Dar neatsigavau po reakcijos į filmą (Toronte), tai neįtikima“, – nurodė P. Farrelly, labiausiai garsėjantis komedijomis „Bukas ir bukesnis“ (Dumb and Dumber) bei „Pakvaišę dėl Merės“ (There's Something About Mary).

Dėl tokios režisieriaus filmografijos nedaug ekspertų prognozavo naujajai juostai sėkmę Toronte, tačiau publikos reakcija buvo labai entuziastinga.

„Šis laimėjimas pranoko beprotiškiausias mano svajones“, – sakė P. Farrelly.

„Žalioji knyga“ įveikė Alfonso Cuarono (Alfonso Kuarono) „Romą“ (Roma), kuriai teko trečioji vieta, ir Barry Jenkinso (Bario Dženkinso) filmą „If Beale Street Could Talk“, kuriam teko antroji vieta.

Tikrais įvykiais paremta „Žalioji knyga“ pasakoja apie Jamaikos imigrantų sūnų Doną Shirley (Doną Širlį), kurį suvaidino M. Ali. Jis laikosi tarytum tikras princas, kalba idealia anglų kalba, bet, kaip sakė festivalio organizatoriai, „nėra sukurtas brutaliam savo laikų fanatiškumui“.

Tad jis nusisamdo rėksmingą peštuką Tony „Lipą“ Vallelongą (Tonį „Lipą“ Valelongą), kurį suvaidino V. Mortensenas, kad šis jį lydėtų kelionėje pagal afroamerikiečiams keliautojams skirtą vadovą „The Negro Motorist Green Book“, nurodantį saugius viešbučius ir restoranus pietinėse valstijose, kur tuo metu galiojo segregacija.

Daugelį nustebino tai, kad į pirmąjį trejetą nepateko Bradley Cooperio (Bradlio Kuperio) „Gimė žvaigždė“ (A Star is Born). Šis Holivudo klasikinės juostos perdirbinys su Lady Gaga (Leidi Gaga) daugelio buvo laikomas favoritu.

Dokumentikos kategorijoje Toronto žiūrovų apdovanojimas atiteko Elizabeth Chai Vasarhelyi (Elizabet Čai Vasarhelai) ir Jimmy Chino (Džimio Čino) juostai „Free Solo“ apie alpinistą Alexą Honnoldą (Aleksą Honoldą).

Pernai Toronto žiūrovų apdovanojimas atiteko filmui „Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“ (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

Toronto kino festivalis yra didžiausias Šiaurės Amerikoje. Tai tradiciškai svarbus renginys apie „Oskarus“ galvojančioms kino studijoms ir platintojams; jame dalyvauja nemažai žiniasklaidos atstovų.

Nuo 1978-ųjų skiriamas „Žmonių pasirinkimo“ apdovanojimas, kurio laureatas išrenkamas vien žiūrovų balsavimu, laikomas Kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimų pranašu. Septyni ankstesni jo laimėtojai vėliau gavo geriausio filmo „Oskarą“.

Tuo tarpu prestižinės Kanų kino festivalio „Auksinės palmės šakelės“ laureatas „Oskarų“ šlovę pelnė tik kartą, 1955 metais.