Suomių atstovė „Eurovizijoje“: „X faktorius“ pakeitė mano gyvenimą

Praėjusį savaitgalį Lietuvoje svečiavosi ir nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos finale pasirodė Suomijos atstovė, Didžiosios Britanijos „X faktoriaus“ antrosios vietos laimėtoja Saara Aalto. Interviu LRT TELEVIZIJAI atlikėja atskleidė, kaip sėkmė populiariame šou pakeitė jos gyvenimą ir kaip po to suomiai apie ją pakeitė savo nuomonę.

– „Eurovizija“ jums ne naujiena, Suomijos nacionalinėje atrankoje dalyvavote du kartus, abu likote antra. Šiais metais viskas kitaip – Suomijos nacionalinis transliuotojas be uždaros atrankos pasiūlė tapti atstove „Eurovizijoje“.

– Kaip minėjote, laimę „Eurovizijoje“ bandžiau daug kartų. Kaip pritariančioji vokalistė, du kartus – su savo daina. Visada likdavau antra, bet visiems kartojau: ateis diena, kai aš vyksiu į „Euroviziją“. Nes labai to noriu. 2016-aisiais išvykau į Didžiąją Britaniją, čia dalyvavau „X faktoriuje“. Ten ir vėl užėmiau antrą vietą. Mano manymu, ta pergalė buvo svarbi Suomijai. Po britiškojo „X faktoriaus“ suomiai pradėjo svarstyti, gal tikrai Saara turėtų atstovauti Suomijai „Eurovizijoje“, nes jai tai patinka. Dėl to prieš pusmetį man paskambino Suomijos nacionalinio transliuotojo atstovai ir paklausė, ar sutikčiau atstovauti Suomijai be jokio konkurso. Apsidžiaugiau ir pamaniau: „Pagaliau!“

Dabar turiu antrus namus Londone, naują vadybos komandą, pasirašiau pasaulinio masto sutartį su garso įrašų kompanija.

– Minėjote britų „X faktorių“, kaip šis šou jus pakeitė?

– Jis pakeitė mane ir visą mano gyvenimą. Prieš tai buvau dainininkė Suomijoje, kuri čia nesijautė sava, nes mano stilius labai teatrališkas. Suomiams iš pradžių jis nelabai patiko. Didžiosios Britanijos „X faktoriuje“ rengiau įspūdingus pasirodymus. Ten jaučiausi labai gerai, nes publika mane priėmė tokią, kokia esu. Ir suomiai, pamatę mane tame šou, pagalvojo: „Jei jos pasirodymai patinka britams, patiks ir mums.“ Tai buvo nauja pradžia mano gyvenime. Dabar savimi labiau pasitikiu, suprantu, kaip svarbu visada išlikti savimi. Dabar turiu antrus namus Londone, naują vadybos komandą, pasirašiau pasaulinio masto sutartį su garso įrašų kompanija. Viskas pasikeitė.

– Suomiai nusprendė, kokią dainą jūs pristatysite Europai. Papasakokite, ką ši daina jums reiškia ir su kokia komanda ją kūrėte.

– Suomijos publika „Eurovizijoje“ pasiūlė mano dainą „Monsters“. Tai daina apie pabaisas, neigiamus dalykus, slypinčius mūsų galvose. Gal kas nors gyvenime pasakė, kad nesate pakankamai geras ar kažkam nepatinkate. Tai virsta tam tikromis traumomis, negatyviomis mintimis. Dėl tų monstrų gyvenimas gali tik pasunkėti. Šioje dainoje aš esu stipri moteris, kuri tų monstrų atsikrato. Tai galinga daina, kalbanti apie visiems svarbius dalykus. Manau, su tuo susiduria kiekvienas. Šią dainą sukūriau Londone su švedų rašytojais Linnea Deb ir Joy Debu, taip pat Ki Fitzgeraldu. Linnea ir Joy parašė Mansui Zelmerlowui pergalę „Eurovizijoje“ atnešusią „Heroes“. Buvo labai smagu su jais dirbti.

Visas Luko Šniolio interviu su S. Aalto – įraše.