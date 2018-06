Su garsenybėmis kalbanti R. Dominaitytė: niekada nežinai, kur mus pokalbis nuves

„Knygos teatro“ vadovė R. Dominaitytė kiekvieną trečiadienį atkeliauja į Lukiškių aikštę po atviru dangumi įsikūrusią skaityklą „Vilnius Skaito“.

Šįkart birželio 27 – ąją vidurdienį su žinoma aktore susitiks bei apie save ir mėgstamas skaityti knygas pasakos dainininkė Monika Linkytė.

„Mano pašnekovai neretai skaito ir ištraukas iš lietuvių autorių knygų. Viso filmavimo metu žiūrovai laisvai gali užduoti klausimus tiesioginiame eteryje, nes visa tai, kas vyksta skaitykloje, yra transliuojama socialiniais tinklais“, – pasakojo R. Dominaitytė.

Antrus metus įgyvendinamo projekto kūrėja patikino – ji sužinojo bei patyrė daug naujo, rašoma pranešime spaudai.

„Apie kai kuriuos savo pašnekovus nuomonę buvau susidariusi jų nepažinodama. Bet dažniausiai pasirodydavo, jog viešojoje erdvėje sukuriamas įspūdis yra klaidingas“, – sakė R. Dominaitytė.

Ji atvirauja – visi pasikalbėti ateidavę žmonės buvo atviri, nuoširdūs ir mokantys dalintis mintimis.

Tačiau bene ryškiausias visus juos vienijęs bruožas – meilė savo tėvynei.

„Ir tai ne vien tik žodžiai. Puikiai matai, ką pilietiškai nusiteikusi karta gali ir ką jau daro dėl savo šalies. Smagu tai pastebėti ir stebėti“, – kalbėjo R. Dominaitytė.

Pastebėjau, jog skaitymas ir taisyklingas rašymas tampa prabanga.

Nemažai jos pokalbių svečių skaito popierines arba elektronines knygas. Tačiau pasitaiko ir jų niekada neatsiverčiančių.

„Svarbu, kad žmonės to „nevynioja“ į vatą, o atvirai pasako neskaitą, nes to nemėgsta arba neturi laiko. Pastebėjau, jog skaitymas ir taisyklingas rašymas tampa prabanga. Tam, kad viso to nepamirštume, jau būtina disciplina, savidrausmė – patys turime save pabarti, padaryti išvadas, priminti, kaip ir kodėl reikėtų taip elgtis“, – įsitikinusi pašnekovė.

Anot jos, yra pasakojančių, kad tam, jog paskaitytų mėgstamą knygą, jie keliasi gerokai anksčiau rytais – pavyzdžiui, 5 valandą. Atrodo – anksti, bet kito laiko įtemptos dienos metu žmogus tam iesiog neberanda.

„Mūsų šūkis: „Skaitymas – tai būdas bendrauti.“ Ir jis yra visiškai teisingas. Jei neturite temos pokalbiui, pasidalinkite mintimis apie knygas – pamatysite, kaip atsivers daugybė kelių diskusijoms!“, – su šypsena kalbėjo R. Dominaitytė.

Paklausta, kas labiausiai ją yra nustebinę kalbantis su žinomais žmonėmis, aktorė prisiminė „radistą“ Joną Nainį.

„Jis sakė kiekvieną dieną pradedąs nuo skambučio mamai! Tai tikrai įspūdinga!“, – sakė R. Dominaitytė.

Ji pasakojo ir apie kunigą, knygų autorių Algirdą Toliatą, kurį į skaityklą pasišnekėti apie gyvenimą palydėjo daugiau nei pusšimtis bendruomenės narių.

„Juk šiais laikais reikia stengtis tam, kad susitiktume su draugais ar bendraminčiais... Nors tai – labai svarbu, vis pasiteisiname neturį laiko. Tad mūsų „Knygos teatro“ iniciatyva vykstantis pokalbių projektas yra skirtas kiekvienam, norinčiam skirti laiko sau. Pasikvieskite draugą, atsineškite puodelį kavos ir pasikalbėkime!“, – kviečia R. Dominaitytė.