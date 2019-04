Stingo sukurtas hitas tapo dažniausiai per radiją transliuota daina pasaulyje

Atlikėjų teises atstovaujanti organizacija „Broadcast Music Inc.“ (BMI) paskelbė, kad Stingo ir grupės „The Police“ hitas „Every Breath You Take“ oficialiai tapo dažniausiai per radiją transliuota daina pasaulyje.

Specialus apdovanojimas Stingui bus įteiktas 67-ą kartą dalinamų BMI apdovanojimų ceremonijoje, kuri gegužės 14 d. įvyks Beverli Hillse, Los Andžele.

Pastaruosius 22 metus dažniausiai per radiją transliuota daina buvo klasika tapęs Philo Spectoro, Barry Manno ir Cynthia Weil kūrinys „You’ve Lost That Loving Feeling“, kurį 1964 m. pirmasis įrašė duetas „The Righteous Brothers“. Praėjus daugiau nei dviems dešimtmečiams šis titulas nuo šiol priklauso Stingo, kuris jau yra pelnęs prestižinį „BMI Icon“ apdovanojimą, ir jo grupės „The Police“ dainai „Every Breath You Take“.

Beveik 15 mln. kartų per radiją transliuota Stingo daina „Every Breath You Take“ buvo įrašyta kartu su grupe „The Police“ 1983 m. Naujam gyvenimui klasika tapusi daina atgimė dar kartą, kai 1995 m. naują jos versiją „I‘ll Be Missing You“ įrašė reperis Puff Daddy su Faith Evans ir „112“. Nužudyto reperio Notorious B.I.G. atminimui skirta daina vėl tapo pasaulinio populiarumo sulaukusiu hitu.