„Skamp“ pristato dainą, kurios vaizdo klipą jau atsisakė rodyti viena televizija

Veiklos dvidešimtmetį mininti grupė „Skamp“ šiemet ir vėl intensyviai ėmė kurti muziką. Paskelbusi apie gruodžio 26 d. Vilniaus „Siemens“ arenoje vyksiantį vienintelį jubiliejinį koncertą „Skamp20“, žinoma trijulė vieną po kito pristato naujus kūrinius. Šį kartą – tai „Love Me Like There’s No Tomorrow“ ir drąsus dainos vaizdo klipas.

„Šis kūrinys yra apie meilę, taigi pamaniau, kad ir klipe turėtų būti įamžinti visų tipų santykiai, nepriklausomai nuo amžiaus ar lytinės orientacijos“, – naujos dainos ir vaizdo klipo idėją atskleidžia Erica Jennings, kuri yra įsitikinusi, kad bet kokia homofobijos apraiška 2018 metais nėra normalu.

Naujos dainos „Love Me Like There’s No Tomorrow“ vaizdo klipe nusifilmavo per dešimt skirtingos orientacijos ir amžiaus porų: „Mes visuomet palaikėme LGBTQIA bendruomenes ir tikime, kad vieną dieną mums nebereikės apie tai diskutuoti“, – sako Viktoras Diawara, kuris kūrinio muziką sukūrė dar metų pradžioje per šeimos atostogas Izraelyje.

Tiesa, dėl šio vaizdo klipo „Skamp“ jau spėjo susilaukti ir neigiamų reakcijų – jo nepanoro rodyti viena populiariausių šalies laidų. „Tai labai daug pasako apie mūsų visuomenę. Televizija klipo nerodys, nes jame žmonės bučiuojasi ir tai neva yra netinkamas turinys vaikams. O tai, kad bet kuriuo paros metu įsijungus televizorių galima užtaikyti ant ekrane rodomų muštynių ir kito smurto pavyzdžių yra tinkamas turinys?“ – retoriškai klausia E. Jennings.

Ericai antrina ir Vilius Alesius: „Norėtųsi aplink matyti daugiau rankomis susikibusių ir besibučiuojančių žmonių, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, lyties ar amžiaus. Auginame vaikus ir norisi, kad jie augtų aplinkoje, kurioje būtų kuo daugiau tolerancijos ir kuo mažiau patyčių. Nauja daina ir vaizdo klipu norime bent šiek tiek praskaidrinti savo klausytojų dieną ir padovanoti jiems šypseną.“

Grupė „Skamp“ nuo pat 1998 m. garsėjo drąsiais dainų tekstais, kuriuose kalbėjo nepopuliariomis ar opiomis temomis. Visos grupės geriausios – senos ir naujos – dainos nuskambės garsiai ir plačiai „Skamp20“ koncerte jau gruodžio 26 d. Vilniaus „Siemens“ arenoje. Jame laukiami visi su savo šeimomis, o vaikams iki 10 metų įėjimas nemokamas.