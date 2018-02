Šimtmečio proga sieks neeilinio rekordo

Ar kada nors bandėte įsivaizduoti, per kiek laiko automobiliu galima apvažiuoti Lietuvą keliais, esančiais arčiausiai sienos su kitomis valstybėmis? Į šį klausimą galėtų atsakyti alytiškiai Vytis Šliažas ir Justinas Staugaitis bei vilnietis Rokas Vežikauskas, kurie jau yra važiavę aplink mūsų šalį ir siekę štai taip skambančio rekordo: „Greičiausiai automobiliu apvažiavę aplink Lietuvą“

Kaip gimė idėja?

Justinas ir Rokas tai darė po kartą, o Vytis – net tris kartus. Vasario 16 dieną jie visi kartu vėl leidosi į šią kelionę ir bandys pagerinti Lietuvos rekordą bei šiuo žygiu paminės valstybės atkūrimo šimtmetį.

„Idėja yra paprasta – važiuojame aplink Lietuvą ir norime šį rekordo siekimo žygį skirti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejui“, – sakė Justinas.

Įdomu tai, kad prieš 100 metų vienas iš dvidešimties Lietuvos Nepriklausomybės Aktą pasirašiusių signatarų buvo Justino giminaitis – senelio antros eilės pusbrolis Justinas Staugaitis (bendravardis ir bendrapavardis).

Šis faktas dar labiau įkvėpė keliauti būtent šią datą. Pirminis starto planas buvo numatytas iš simbolinės vietos – Vilniuje esančių Signatarų namų, kur buvo pasirašytas Aktas. Tačiau dėl Vasario 16-ąją miesto širdyje vyksiančių renginių ir ribojamo eismo, taupant laiką buvo pasirinkta kito starto vieta – Senasis arsenalas (Arsenalo g. 3). Ekipažas finišuos ten pat.

Ketvirtas kartas

Iš viso maršrutą sudarys apie 1330 km distancija, kurią jie ruošiasi įveikti su keturiais ratais varomu, standartiniu „VW Passat“ automobiliu, kuriuo Vytis ir Rokas naudojasi įvairiose automobilių sporto varžybose.

„Tikime, kad pagerinsime rezultatą. Puikiai susidėliojome maršrutą, tai darome ne pirmą kartą ir esame tam gerai pasiruošę. Turime keletą idėjų, kaip greičiau bei operatyviau užfiksuoti laiką įvairiuose taškuose“, – sakė Vytis.

Jam ši idėja – apvažiuoti aplink Lietuvą – kilo dar 2013 metais. Lapkričio mėnesį Vytis su Gintautu Mockumi pirmą kartą užfiksavo tokį įvykį ir jo įvykdymo rezultatą. Tuomet laikas nebuvo esminis dalykas, nes pirmą kartą pasiektą rezultatą užregistruavo „Factum“ agentūra. 1298 km distancijoje ekipažas užtruko 20 val. 19 min. ir įsirašė šį faktą į Lietuvos rekordų įskaitą.

Jų pasiektas rekordas gyvavo beveik metus laiko, kuomet kitas lietuvis 2014 metų spalio mėnesį jį pagerino. Tiesa, pastarasis važiavo kiek trumpesniu maršrutu, ne arčiausiai sienos esančiais keliais, įveikdamas 1195 km distanciją per 16 val. 36 min.

2015 metais vasario 6–7 dienomis Vytis su Justinu nusprendė vėl leistis į šią kelionę, pagerinti rekordą ir pasveikinti Lietuvą su Vasario 16-ąja. Startavę nuo Signatarų namų, Vilniuje, jie ten pat ir finišavo. 1310 km distanciją jie įveikė per 16 val. 43 min., tačiau nepagerino 2014-aisiais metais kito lietuvio užfiksuoto laiko, nepaisant to, kad jis buvo pasiektas per daugiau nei 100 km trumpesnį maršrutą.

Tačiau Justino ir Vyčio pasiekimas vis tiek buvo patvirtintas agentūroje „Factum“, kaip arčiausiai pasienio esančiais asfaltuotais keliais pasiektas greičiausias apvažiavimo aplink Lietuvą rekordas.

Vyčiui ši mintis nedavė ramybės ir 2016 metais, taigi 1000 km lenktynių savaitgalio metu, Palangoje, jis kartu su R. Vežikausku kartą pasiryžo pagerinti rekordą. Deja, bet to padaryti vėl nepavyko, nes ties Zarasais jie susidūrė su didžiuliais kelių remontais ir prarado daug laiko.

2018 metų Vasario 16-oji Vyčiui yra ketvirtas kartas, kuomet jis su draugais bando greičiausiai apvažiuoti Lietuvą.

Visa distancija drieksis tokiu maršrutu: Vilnius–Nemenčinė–Pabradė–Visaginas–Zarasai–Rokiškis–Biržai–Pasvalys–Joniškis–Naujoji Akmenė–Mažeikiai–Skuodas–Palanga–Klaipėda–Šilutė–Jurbarkas–Šakiai–Kybartai–Druskininkai–Varėna–Šalčininkai–Vilnius.

Būtina fiksuoti tikslias buvimo vietas

Verta paminėti, kad siekiant šio rekordo, neužtenka vien tik nesustojant važiuoti ir viską fiksuoti GPS pagalba. Pagal taisykles ekipažui teks fiksuoti savo tikslias buvimo vietas ir jas pažymėti kelionės knygoje. Tas bus atliekama maždaug kas 50 kilometrų.

Tai gerokai padidina laiko sąnaudas, kurios yra itin svarbios siekiant rekordo, tiesiogiai susieto su laiku. Maršrute numatytose vietose ekipažas stos degalinėse (ypač naktį), medicinos įstaigose, gaisrinėse ir pan., kur ten dirbančių žmonių prašys patvirtinimo, jog jie būtent tuo laiku yra būtent toje vietoje. Tai fiksuojantis liudininkas kelionės knygoje įrašys savo vardą bei pavardę, įstaigos adresą bei ekipažo atvykimo laiką. Visa tai reikės patvirtinti parašu.

„Kuomet anksčiau siekėme rekordo, buvo įdomių nutikimų su buvimo vietos žymėjimu. Yra tekę naktį belstis į vienos gaisrinės duris, nes neveikė durų skambutis, neturėjome šio punkto telefono numerio, o budintys gaisrininkai buvo 2-ame aukšte – beldėmės kelias minutes, kol jie mus išgirdo. Tuo metu laukiant policijos pareigūnai į komisariatą pristatė kažkokį vyriškį ir negalėjo tuomet mums skirti laiko, taigi teko ieškoti degalinės ir ten gauti parašą. Bet apskritai visi itin geranoriškai priėmė šią procedūrą, o policijos pareigūnai ir gaisrininkai, iš anksto jiems pranešus, kad mes atvyksime, laukdavo mūsų ir viską atlikdavo labai operatyviai“, – apie taškų fiksavimo ypatumus kalbėjo Vytis.

Visos kelionės metu tokios procedūros pareikalaus daugiau nei valandos laiko, kurio nebus galima kompensuoti stipriau paspaudus akceleratoriaus pedalą. Rekordo siekimas bus vykdomas griežtai laikantis kelių eismo taisyklių – tai taip pat yra vienas šio rekordo fiksavimo reikalavimų.

„Mums norisi ne tik pagerinti rekordą, bet ir skleisti bendrą patriotišką idėją, kad jauni žmonės iš tikrųjų yra pilietiški, jiems rūpi valstybė, jie džiaugiasi mūsų Lietuvos istorija, o svarbias datas bei sukaktis stengiasi kuo įdomiau paminėti. Esame daug keliavę po Lietuvą, skirtingiems regionams skirdami net po pora metų važinėjimo. Esame Lietuvos krašto gerbėjai, todėl šia ypatinga proga dar kartą norime apvažiuoti šalį, parodyti savo patriotiškumą ir savo žygiu pasveikinti Lietuvą su šimtmečiu“, – sakė Justinas.

Finišuoti trijulė planuoja po maždaug 16 valandos 30 minučių važiavimo – vasario 17 d. naktį, apie 2 val. 30 min. Finišo vieta bus ta pati kaip ir starto – Arsenalo g. 3, Vilnius.