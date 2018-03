S. Stavickis – apie karjeros pradžią: kodėl prodiuseris liepė persivadinti Stano?

Vienas žinomiausių Lietuvos prodiuserių, kompozitorių, dainininkų ir trijų vaikų tėtis – toks yra Stanislavas Stavickis-Stano, kurio garbei šį šeštadienio vakarą laidoje „Dainuok mano dainą“ skambės jo paties autoriniai kūriniai, kurios perdainuos scenos kolegos.

Būdamas mažas S. Stavickis-Stano turėjo svajonę – tapti garsiu poetu. Šiandien jo kuriamas dainas žino dažnas lietuvis. Kadaise garsus vyras buvo žinomas kaip „delfinas“, o dabar – tiesiog Stano. „Mes taip prieštaravom, sakėm, kad sutarties nepasirašysim, kas per „Delfinai“. Dar pasakė, kad negaliu būti Stanislavas, nes čia ne lietuviškas vardas – būsi Stano. Kas per nesąmonė?“ – karjeros pradžią laidoje „Dainuok mano dainą“ šeštadienį 19.30 val. per BTV prisimins prodiuseris.

Po kurio laiko ir močiutė pradėjo vadinti Stano.

S. Stavickis-Stano tikina, kad tai buvo du smūgiai per vieną ir tą pačią dieną, kurių jis nė kiek nesitikėjo. Tiesa, iš pradžių nepatikę pavadinimai greitai prilipo ne tik plačiai visuomenei, bet ir artimiesiems. „Po kurio laiko ir močiutė pradėjo vadinti Stano, – pripažįsta jis. – Pripratau, kad aš Stano. Net džiaugiuosi. Atiduodu pagarbą savo pirmajam prodiuseriui, kuris sugalvojo.“ Panašu, kad parinktas pavadinimas ir iš pogrindžio ištraukta muzika prisidėjo prie grupės šlovės.

Išleidus debiutinį grupės „Delfinai“ albumą, Stano žvaigžde tapo vos per vieną naktį. „Buvo laikotarpis, kai atrodė, kad esu vertas, jei taip mane myli. Reiškia, esu talentingas, gražus, jei merginos klykauja. Ačiū Dievui, turiu įgimtą bruožą – savikritiškumą, todėl ilgai sirgti žvaigždžių liga man neteko“, – sakys S. Stavickis-Stano. Garsiausi prodiuserio kūriniai suskambės naujai ir netikėtai.

R. Ščiogolevaitė perdainuos dainą „Žvaigždė“, M. Jampolskis – „Geltonas miestas“, N. Nekrašiūtė – „Viskas bus gerai“, R. Laureckis – „Saulė“, E. Lubys – „Žmogus tėtis“, D. Gutauskienė–Laisva – „Žemyn“, R. Janušas – „Svajonės“, J. Miliauskaitė – „Sukasi debesys“, L. Kazlauskienė – „Ačiū tau“.