S. Januška: po penkiolikos metų tylos sukūrėme būsimų hitų albumą

„Paskutinis grupės „Studija“ albumas buvo išleistas 2003 metais. Mes negalime atsidžiaugti tuo kūrybiniu įkvėpimu, tiek metų nieko neparašyti, o dabar tiesiog prasiveržė! Į albumą sudėjome 15 dainų. Visomis jomis labai tikime ir labai laukiame susitikimų su klausytojais, esame jų išsiilgę”, - sako grupės vokalistas Steponas Januška.

Išsiveržė lyg ugnikalnis

Paskutinis „Studijos” koncertinis važiavimas per Lietuvą vyko, kai buvo švenčiamas grupės trisdešimtmetis. „Kai buvo mūsų 35-metis, surengėme koncertą Klaipėdos arenoje. Tad jau esame išsiilgę Lietuvos miestų, susitikimų su klausytojais. Juk kažkada, vadinamaisiais mūsų auksiniais laikais kiekvieną mėnesį turėdavome bent 15 koncertų. Tad tas štilis kūryboje ir koncertinėje veikloje gerokai pabodo“, - juokiasi Steponas Januška. – „Mes labai džiaugiamės, kad lyg koks ugnikalnis išsiveržė mūsų kūrybiškumas. Sukūrėme daug gražių dainų, dalį net teko palikti kitam albumui. Mes atgimėme kūrybine prasme. Ateikite į mūsų koncertus, norime pasidalinti savo kūrybiniais džiaugsmais, atradimais, gera muzika“.

Grupė „Studija“ pradėjo gyvuoti 1979 metais, legendinės grupės įkūrėjais tapo penki studentai. Tik po septynių metų grupės pavadinimą patvirtino Kultūros ministerija (tokios buvo to laikmečio taisyklės). Keturiasdešimt metų grupės sudėtis beveik nesikeitė. Nors, kaip juokdamasis sako Januška, labiausiai nepastovus grupės elementas – vokalistės.

Keturiasdešimt metų kartu

Paklaustas, kaip pavyko taip ilgai išlikti grupei, Steponas Januška sako, jog į muziką jie nežiūrėjo kaip į žaidimą, tai buvo jų gyvenimo pasirinkimas. „Pramogų versle yra tokia lyg nerimtumo situacija, kai gali drąsiai įlįsti, pasižaisti kaip smėlio dėžėje ir numojęs ranka išeiti kitur. Peržvelgus tų vienadienių išsišokimų šou pasaulyje istorijas, pamatysit, kad dauguma tų, kurie prieš 15 ar 20 metų sukelė bangas, jie dabar visai kitose srityse darbuojasi. Mūsų grupė buvo sukurta iš pašaukimo.



Mes profesionaliai ir pagal išsilavinimą, ir pagal požiūrį į muziką. Jeigu mums būtų nepavykę sukurti kažką tokio kaip grupės „Studija“ kūrybinis ženklas, atpažįstamumas, kūrybinė sėkmė, mes, matyt, grotume kažkur tyliai, ramiai. Bet jeigu jau pasuki į kūrybinį kelią, jeigu turi kūrybinių galių, jos yra originalios, jos atspindi grupės stilių, braižą, tada, manau, klausytojas įsidėmi tokią grupę ir laukia iš jos naujų kūrinių, koncertų“, - svarsto Januška.

Per keturias dešimtis grupėje pasikeitė tik vienas muzikantas - bosistas, tai įvyko prieš metus. „Tam tikrais periodais grupėje būdavo daugiau muzikantų. Vienais atvejais tai lėmė tuometinės mados, kitais atvejais tiesiog finansinės galimybės. Buvo toks periodais, kai grupėje buvo 11 muzikantų, bet tie penketas studentų, kurie viską pradėjo, yra kartu nuo pat pradžios“, - šypsosi Stepas.

Kitos grupės narių pareigos

„Mes ir šeima, ir draugai, ir brigada, ir komanda. Visi šie epitetai tinka, nes mes kartu jaučiamės gerai, vienas kitą suprantam. Mes atleidžiam vienas kitam netobulybes ir naudojamės vienas kito stiprybėmis. Esam pasiskirstę pareigomis, mūsų šeimoje kiekvienas turi įprastus darbus. Žinom, kad su vienu ar kitu dalyku nebus problemų, nes aišku, kas yra už tai atsakingas. Vairuoja mūsų būgnininkas Valdas Galdikas. Buvo laikotarpis, kai turėjom savo nuosavą autobusiuką. Tada per mėnesį būdavo 15-20 koncertų. Ir taip būdavo kiekvieną mėnesį! Daugelis Lietuvoje žinojo tą mūsų bordo spalvos mersedesą. Važinėjom daug metų po Lietuvą ir kai mes jį pardavėm, tas žmogus, kuris jį nusipirko, paliko visas ant autobuso priklijuotas reklamas ir lipdukus. Po to dar keletą metų būdavo daugybė kuriozų dėl to automobilio.

Žmonės mums skambina, sako, matėm jūsų autobusą Šilalėj, atvažiuokit ir pas mus koncertuoti, netoli gi būsit“, - prisimena Stepas.

Klavišininkas Raimundas Jonutis grupėje turi buhalterio pareigas. „Mes jį net vadinam „direktorium“. Jis tvarko visus buhalterinius dalykus, yra ir mūsų įstaigos tikrasis vadovas. Taip kad direktorius be kabučių“, - šypsosi Januška. – „Virginijus Pažemeckis, gitaristas, yra atsakingas už visą techninę įrangą, už gerą skambesį. O dabar, kai vietoj mūsų ilgamečio bosisto Gintauto Litinsko atėjo Paulius Stonkus, jaunas bosistas, irgi labai gerai nusimanantis technikoje, žingeidus, smalsus ir daug žinantis, tai susiformavo naujas tandemas. Jaunoji ir senoji karta, kurie dirbdami kartu demonstruoja labai gerą rezultatą garso srityje. Tai irgi nulėmė tai, kad grupė šoktelėjo į modernų, šiuolaikinį skambesio lygį“.

„Studijos“ moterys

Moterys – ta grupės sudėties dalis, kuri dažniausiai keičiasi nuo pat grupės įkūrimo. „Reikia pasakyti, kad kai grupė įsikūrė dainininkių daug metų nebuvo. Jos pradėjo atsirasti tuo metu, kai mes baigėm mokslus ir „nusėdom“ Klaipėdoje į garsųjį naktinį klubą „Neringa“. Kai grojom ten, reikėjo dainininkių, nes tokia buvo mada – buvo rengiamas vadinamosios varjetė programos restoranuose ir naktiniuose baruose. Ir ten jau programoje turėjo dainuoti bent keletas dainininkų. Jei nebūtų buvę moters dainininkės, programa būtų laikoma skurdžia. Todėl mūsų grupėje pradėjo rastis moterys. Jei keisdavosi programa, keisdavosi ir dainininkės. Pirmoji pastovi dainininkė, kuri pradėjo dainuoti su grupe Studija, buvo Irena Starošaitė“, - pasakoja Stepas Januška.

Su grupe „Studija“ koncertavo Larisa Čekasina, Rūta Ščiogolevaitė, Kristina Jatautaitė. Naujo grupės albumo pristatymo koncertuose pasirodys jauna vokalistė Edita Bodrovaitė. „Larisa, Kristina ir Edita yra mano studentės. Į tą mūsų vyrišką kolektyvą jos įnešdavo to moteriško žavesio, ganėtinai skirtingo, nes kiekviena dainininkė pagal charakterį ir būdą labai skirtingos. Kiekviena paliko pėdsaką mūsų grupės istorijoje“, - sako Stepas. Edita Bodrovaitė grupėje dainuoja penktus metus.

Naujas albumas „Neliūdim“

„Tikimės, kad su naujo albumo išleidimu ir su naujais mūsų kūrybiniais pasiekimais šoktelėsime atgal į sėkmės kelią, lyg laiko mašina grįšime į auksinius „Studijos“ laikus. Šiais metais norime surengti daug koncertų. Balandžio mėnesį aplankysime Marijampolę (04.09), Kauną (04.11), Šiaulius (04.25) ir Alytų (05.05). Didieji koncertai numatyti rudeniui, tuomet turėsime ir CD. Nors dabar muzika persikėlė į virtualę erdvę, tačiau vinilinės plokštelės, CD vis dar išlieka lyg įrodymu, kad grupė turi albumą; tai materiali muzikos forma. Žmonės mėgsta įsigyti albumus kaip knygas į savo bibliotekas ar kaip suvenyrus iš koncerto“, - pastebi Januška naują tendenciją.

Visą kūrybą grupė planuoja įkelti ir į virtualias formas. „Šiuolaikinės technologijos veržiasi į visų amžiaus grupių klausytojų gyvenimus, tad negali sakyti, kad tik jaunimas klausosi muzikos internete, o vyresni tik į koncertus vaikšto. Mes žengiame su laiku, matome ir naudojamės viskuo, kas nauja. Kaip klausysimės muzikos po poros metų sunku net įsivaizduoti, bet neabejoju, kad gyvai grojamos muzikos, dainininkų balsų žmonės norės klausytis ir eis į koncertus“, - įsitikinęs Steponas Januška.

Naujos dainos

Steponas pratrūksta užkrečiančiai juoktis paklaustas, ar parengė būsimų hitų albumą: „Labai norėtųsi, tačiau dažniausiai albumas laikomas sėkmingu, jei bent 5 dainos tampa hitais. Mūsų naujajame albume bus dvi dainos iš praeito grupės periodo: daina „Vaikystė“ (sukurta 1983 m.), jai sukūrėm naują aranžuotę, ji skamba šiuolaikiškai; kitas kūrinys „Nieko nesakyk“, tai Virginijaus Pažemecko daina iš jo gyvenimo periodo, kai jis grojo grupėje „Dilema“. Daina atliekama duetu su Edita. Ši daina jau turi savo gerbėjų būrį. Dalis naujų dainų jau įgrotos ir skamba radijo stotyse. Daina „Vasara jau šalia“ jau trypčioja kaip nori tapti hitu ir mes tikime

šia daina. Neabejoju, kad hitu galėtų tapti daina „Jei turi svajonę“ ir sėkmę prognozuoju dainai „Neliūdim“. Mes taip pavadinome ir albumą“.

Iki vasaros pradžios turėtų pasirodyti vienos dainos klipas, iš viso numatyti trys naujo albumo „Neliūdim“ dainų klipai.