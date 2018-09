Rygoje koncertuos sensacingas dainininkas E. Sheeranas

Organizatoriai ne vienerius metus dėjo dideles pastangas prisikviesti artistą ir pagaliau jiems nusišypsojo sėkmė – Ryga yra įtraukta į intensyvų dainininko 2019 m. Europos turą „÷ (Divide)”.

Prekyba bilietais prasidės rugsėjo 27 d. 12 val. www.bilietai.lt tinkle. Pirmųjų bilietų kaina – 59 eurai (jų kiekis ribotas).Visi bilietai bus personalizuoti (su pirkėjo vardu ir pavarde), vienas pirkėjas galės įsigyti tik 4 bilietus. Daugiau informacijos apie bilietų įsigijimą galima rasti čia.

Britų romantikas E. Sheeranas yra ne tik vienas sėkmingiausių šių dienų dainų autorių, bet ir beprotiškai geidžiamas atlikėjas kone visose planetos scenose.



Jo trečiasis studijinis albumas „÷ (Divide)”, pasirodęs 2017 m. kovo mėnesį, tapo pačiu perkamiausiu pasaulyje per pastaruosius metus. Šiai dienai yra parduota daugiau kaip 15,5 mln. šio albumo kopijų (daugkart platininis statusas 36 šalyse) ir jis išlieka dominuojančiu daugelio šalių radijo stočių topuose. Žinomiausi albumo hitai – „Shape of You” (multiplatininis statusas 32 šalyse ir pats populiariausias kūrinys „Spotify” platformoje), „Castle on the Hill”, „Galway Girl”, „Perfect” ir „Happier” – tęsia savo pergalingą žygį į klausytojų širdis.

Debiutinis E. Sheerano albumas „+ (Plus)“ buvo išleistas 2011 m. ir parduotas daugiau kaip 10 mln. kopijų tiražu. Singlas „The A Team“ tapo tų metų Didžiosios Britanijos megahitu. 2014 m. muzikantas išleido kitą albumą „x (Multiply)“, kuris taip pat patiko tiek klausytojams, tiek kritikams. Albumas užėmė pirmąją vietą abiejose Atlanto pusėse, o singlas „Think Out Loud“ tapo megahitu pasauliniu mastu. Šiai dienai yra parduota daugiau kaip 16 mln. šio albumo kopijų ir pelnyta 90 platinos sertifikatų.



Taigi E. Sheerano koncertų anšlagų sėkmė yra labai logiška – turas „÷ (Divide)” muša vieną rekordą po kito, o paskelbtas datas daugelyje miestų reikia pildyti naujomis. Airijoje per vieną dieną buvo parduota 300 tūkst. bilietų į septynis koncertus. Panašus scenarijus pasikartojo Varšuvoje, kur per keletą valandų buvo išparduoti visi bilietai į du stadioninius koncertus. Ir tai likus metams iki pasirodymo! Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje daugiau kaip milijonas žiūrovų apsilankė aštuoniolikoje Edo Sheerano koncertų, kas yra absoliutus rekordas šiam regionui. Ir taip visame pasaulyje.



Per savo karjerą E. Sheeranas pelnė visą eilę muzikos apdovanojimų, tarp jų 4 „Grammy“, 4 „Ivor Novello“ (Britanijos kompozitorių premija), 5 „BRIT“, 6 „Billboard“ ir daugelį kitų. Už savo pasiekimus muzikoje ir labdaros veiklą pernai E. Sheeranas buvo apdovanotas Didžiosios Britanijos imperijos ordinu.

Populiarus vyrų žurnalas „GQ Magazine“ pavadino E. Sheeraną šiuolaikinės kartos balsu. Su muzika, kuri atspindi jo asmenybę ir apibūdina jo auditoriją – veržlią, nuoširdžią, realią ir atvirą. Dainininko paslaptis slypi tame, jog jis toks pat kaip visi, bet tuo pačiu metu - vienišius. Gerbėjams Edas – beprotiškai savas, tačiau jo talentas – unikalus.