A. Ramanauskas: rusiška muzika prilygsta viešam genitalijų eksponavimui

Tačiau ketvirtadienio pavakarę 17.35 val. LNK laidoje „Yra, kaip yra“ dalyvausianti dainininkė Vitalija Katunskytė bus kitokios nuomonės.

V. Katunskytė kalbės, kad ji dažnai susilaukia klausimų, kodėl ji atlieka dainas rusiškai. Moteris sako, daugelis lietuvių yra gimę dar Sovietų Sąjungoje, todėl yra pripratę prie to meto dainų ir melodijų. Be to, Vitalija atskleis, kad turi daug gerbėjų iš Rusijos.

Vitalija teigia, kad su valstybėmis kaimynėmis mes turime sugyventi gražiuoju ir nereikia taip aršiai taškytis purvais. Anot dainininkės, jai yra negražu, kad tokie dainininkai kaip Olegas Gazmanovas nėra įleidžiami į Lietuvą.

Tuo metu A. Ramanauskas teigia, kad šiuolaikinė rusiška popmuzika negali patikti niekam. Vyras laidoje sakys, kad tokia muzika turėtų džiaugtis nebent beždžionės, bebrai ir voverės. A. Ramauskas teigia, kad tokia muzika yra nusikaltimas prieš krikščioniškąją civilizaciją.

TV laidų vedėjas laidoje aiškins, kad, jeigu būtų jo valia, jis rusiškos muzikos atlikimą kriminalizuotų ir prilygintų viešam genitalijų eksponavimui.

Laidoje dalyvausiantis Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas patvirtins, kad Akmenės vaikų šokių kolektyvas rugpjūtį vyks į stovyklą Rusijoje. Meras sakys, kad Akmenės savivaldybė bendradarbiauja su Briansko miestu Rusijoje.

V. Mitrofanovas teigia, kad kelionė bus išnaudota Lietuvos propagandai – į stovyklą vykstantys vaikai negalės nei filmuotis, nei fotografuotis, nei duoti interviu Rusijos žiniasklaidai, o prieš išvyką meras susitiks su vaikų tėvais ir jiems duos Užsienio reikalų ministerijos paruoštą medžiagą apie tokio tipo keliones į Rusiją.

Politikos apžvalgininkas Marius Laurinavičius pasakos, kad visuomenėje dar vis nesupranta, kad Rusija – šalis, kuri kelia didelę grėsmę Lietuvos egzistavimui. Anot jo, mūsų šalyje yra per mažai investuojama į pasipriešinimą informaciniam karui ir švietimui.

M. Laurinavičius teigia, kad siųsdami mokyklinukus į stovyklas Rusijoje – elgiasi sąmoningai ir ciniškai. Apžvalgininkas siūlo Lietuvoje steigti oficialų registrą, kuriame būtų nurodomas savivaldybės, įstaigos ir įmonės, kurios bendradarbiauja su Rusijos režimu.