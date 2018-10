R. Mikelkevičiūtė laidą vedė pasipuošusi savo laikų mokykline uniforma

„Lietuvoje viskas yra mokama – gimdymas, mirtis, liga, mokslas, vestuvės ir skyrybos... Už dyką galima tik dirbti“, – taip šio ketvirtadienio vakaro LNK laidoje „Valanda su Rūta“ 20 val. teigs buvusi pradinių klasių mokytoja, dabar dirbanti grožio specialiste Irina Golubova.

Kaunietė žodžių į vatą nevynios: du aukštojo mokslo diplomus, pradinio ugdymo, rusų kalbos ir vertėjos magistrą ji padėjo į stalčių prieš kelerius metus. Moteris suprato, kad dviejų vaikų, atsitikus bėdai, viena neišlaikytų. Todėl per 9 mėnesius baigė specialius kursus ir dabar kone kasdien vyksta į Jonavą, kur gydo plaukus.

„Dirbdama mokytoja maksimaliu krūviu uždirbdavau 780 eurų. Turėdama dvi–tris klientes per dieną, teikdama grožio paslaugas per dieną uždirbu tiek, kiek anksčiau per savaitę“, – atviraus Irina.

Tuo metu Vilniaus Balsių progimnazijos geografijos mokytojas Mantas Krabnauskas teigia, kad dirbdamas maksimaliu krūviu jis uždirba apie 800 eurų, mokytojavimas – jo pašaukimas, todėl šio darbo bent kol kas mesti neketina. Tiesa, netgi po reformos labiau įvertintas nesijaučia. „Su esamais krūviais ir tuo, kiek klasėse mokinių, neįmanoma kiekvienam skirti dėmesio ir visų vienodai gerai paruošti. Su esamais krūviais tai tiesiog neįmanoma‘, – apgailestaus mokytojas.

„Valstybė augina pilkų robotų armiją, o gero išsilavinimo gali siekti tik tie, kurie turi pinigų“, – taip teigs dviejų vaikų tėvas.

„Kas atsitiko, kad, praėjus net 25 metams,, mokykla murkdoma nesibaigiančių reformų jūroje, mokytojo autoritetas katastrofiškai smukęs, o visuomenei neseniai pristatyti Lietuvos moksleivių žinių rezultatai šokiruoja? Ir kiek kainuoja išsilavinimas, o tai yra ateitis“, – klaus vedėja Rūta Mikelkevičiūtė, specialiai dėl laidos pasipuošusi senų laikų moksleivės uniforma.