R. Kirilkinas: nebematau prasmės save lipdyti iš naujo

Laimė mėgsta tylą

Daugelis turbūt mano, jog jei viešas žmogus nebesirodo televizijos ekrane, į kairę ir į dešinę nebedalija interviu, jo kaip ir nėra, sako Ruslanas.

"Mano atveju – aš ir toliau muzikuoju, kuriu planus, turiu vizijų, – dėsto neseniai su Edgaru Lubiu ėmęs bendradarbiauti ir jau bemaž 30 koncertų turą po Lietuvą suplanavęs atlikėjas. – Ne veltui yra sakoma, jog laimė mėgsta tylą. Ir pats 100 proc. įsitikinau šio posakio teisingumu. Kad ne visada turi skubėti kažkuo girtis, pasakoti apie savo planus, svajones, kad turi apgalvoti kiekvieną savo išsakytą žodį."

Iki LTV projekto Ruslanas kuriam laikui buvo "pasprukęs" iš Lietuvos – apie pusmetį gyveno ir dirbo Ispanijoje, Gran Kanarijos saloje: "Pavadinčiau tai ne emigracija, o pasyviu žiemos miegu. Tai buvo ir poilsis, ir darbas, galbūt susikoncentravimas į naują veiklą".

Vis dėlto muzikiniame šou bare darbavęsis atlikėjas pripažino, jog muzikuoti Ispanijoje nebuvo lengva – Ruslano žodžiais, čia niekam visiškai neįdomu, kas tu esi ir kaip tu dainuoji, svarbiausia – tavo kaina.

Tarsi blaškomas lapas

"Kol neturi vardo, tiesiog esi svečias, turistas. Ir nesvarbu, kad esi puikiai įvaldęs ispanų kalbą. Tenka patirti šiokį tokį lūžį, kai su tokiu įdirbiu turi vėl rasti tą atskaitos tašką ir pradėti save lipdyti iš naujo. Ir tada pagalvoji, o kam? Aš gi turiu savo namus, savo klausytojus, savo artimuosius. Ir tos palmės, vandenynas, ir nuolatinė šiluma mano širdies nešildo. Ispanijoje aš buvau niekas visomis prasmėmis. Ne dėl kažkokio neįvertinimo. Tiesiog nemačiau ten savęs. Supratau, kad man tai yra laikini namai, pabėgimas nuo žvarbios šaltos Lietuvos, galbūt galimybė atsakyti į svarbius sau klausimus. Tačiau tų šešių mėnesių neprisiminsiu su kažkokia atgaila. Tai buvo labai gera patirtis, galimybė susipažinti su kitos šalies kultūra, gyvenimu", – įvertino atlikėjas.

Gyvenimo ne vienoje svečioje šalyje patirtį turintis Ruslanas prisipažino, jog, nepaisant daugelio Lietuvoje jam vis dar nepriimtinų dalykų, jis visada mylės savo šalį.

"Jau vien dėl to, kad čia gimiau, čia pradėjau savo muzikinę veiklą, užsitarnavau savo klausytojų ratą. Šiandien suprantu, kad už daug ką turiu gyventi dėkingume, ir džiaugiuosi ne tik materialiais dalykais. Žinoma, buvo metas, kai buvau ir pasimetęs pinigų skaičiuje, ir patyriau bado. Bet šiandien jaučiuosi susidėliojęs savo gyvenimiškus prioritetus ir pinigai mano gyvenime tikrai nebeužima pirmos vietos. Tu gali jų užsidirbti ir nusipirkti, ko tau reikia, bet tu nenusipirksi artimų žmonių. Nenusipirksi naujos mamos, naujos močiutės, naujo brolio. Labai svarbu vertinti tai, ką mes turime čia ir dabar. Užsienyje labai aiškiai suvokiau, kad būdamas ten vienas aš esu niekas. Be savo artimųjų, be muzikos esu tarsi į visas keturias puses blaškomas lapas, nerandantis nei ramybės, nei pilnatvės", – sako pašnekovas.

Nebereikia naujo pliusiuko

Neseniai 35-ąjį gimtadienį atšventęs Ruslanas įsitikinęs, jog vidinė branda, vertybinių dalykų suvokimas nepriklauso nuo amžiaus.

Jei kas paklaustų, ar esu geras žmogus, atsakyčiau, kad galėčiau būti geresnis.

"Manau, tai ateina su patirtimi. Tad neturiu gėdos jausmo dėl vienokių ar kitokių savo klaidų, pakilimų ar nuopuolių. Tiesiog niekas nežino ir aš pats nežinau, kodėl taip įvyko. Veikiausiai tai ir buvo patirties stoka. Galbūt galvą apsuko anksti, "Omegos" laikais, atėjusi šlovė. Tikrai nesu ir nesidedu šventu – jei kas paklaustų, ar esu geras žmogus, atsakyčiau, kad galėčiau būti geresnis. Ir, manau, stengiuosi toks būti", – šypteli pašnekovas.

Atrodytų, po ilgų "atostogų" svetur sugrįžusiam Ruslanui LTV projektas turėtų būti sveikas ir naudingas spurtas.

Tačiau, kaip tikino patyręs įvairių muzikinių televizijos šou vilkas, jis nebejaučia azarto dar kartą bristi į tą patį vandenį tiesiog dėl galimybės priminti apie save ar užsidėti papildomą pliusiuką savo pasiekimų sąraše.

"Turbūt kiekvienam muzikos atlikėjui didžiulė garbė dalyvauti būtent nacionalinės televizijos projektuose. Tačiau tikrai mąsčiau apie tai, ar man dar reikia kažkokių vadinamųjų karmos taškų, nes jau nebėra kur žymėtis tų pliusiukų, kuriuose projektuose esu dalyvavęs. Pirmiausia mane įtikino tai, kad "Du balsai – viena širdis" projektas – ne apie kažkokį konkuravimą. Man ir Julijai tai nėra konkursas. Stovėdamas su artimu žmogumi scenoje išties išgyveni magišką momentą, nes tos dvi širdys tuo metu tikrai plaka vienu ritmu. Matyt, ne veltui ir pats projektas yra toks sėkmingas", – svarsto atlikėjas.

Apie svajones ir stebuklus

Ruslaną džiugina ne tik galimybė praleisti daugiau laiko su Rygoje gyvenančia pussesere – kaskart atvykusi į Vilnių, ji apsistoja pusbrolio namuose.

"Bendros vakarienės, pusryčiai, vaikystės prisiminimai. Neįtikėtina, kiek daug įvairiausių dalykų sužinome vienas apie kitą, kartu galėdami praleisti daugiau laiko. Dalykų, kurie anksčiau net neatrodė svarbūs", – naujais atradimais džiaugiasi pašnekovas.

Tačiau, anot Ruslano, bene didžiausias akstinas dalyvauti LTV muzikiniame šou buvo siekis padėti Julijai išpildyti jos didžiąją gyvenimo svajonę.

"Man labai norisi pasidžiaugti už ją, jai šis projektas yra savotiškas tramplinas. Tarsi pirmas skrydis su parašiutu. Tai yra jos išsipildžiusi svajonė dainuoti. Ir dar prieš tokią auditoriją", – sako pašnekovas.

Anot Ruslano, vos tik jiedu uždainavo drauge, jis suprato, kad Julija ne veltui siekia savo svajonės.

"Tai buvo vienas tų retesnių atvejų, kai pirmą kartą jaudinausi nė tiek dėl savo partnerio, kiek dėl savęs. Kad nesutrukdyčiau ir neapvilčiau. Ir tas pirmasis kartas scenoje su ja buvo labai ypatingas. Lyg skrydis atgal į vaikystę. Pasirodo, kad muzikos dėka tai yra realu. Muzika tikrai daro stebuklus", – šyptelėjo pašnekovas.