R. Čivilytė apie Airijoje žaibiškai išgarsėjusią Ivetą: ji yra išskirtinių gabumų

Šią savaitę internete išplito vaizdo įrašas ir lietuvaitės sėkmės istorija viename ryškiausių projektų Airijoje – vos keturiolikos metų Iveta Tumasonytė savo atlikta daina pribloškė „Ireland’s Got Talent“ teisėjus, kurie iškart po pirmojo jos pasirodymo su daina „Never love again“ nusiuntė ją tiesiai į tiesiogines kovas.

Iš Vilniaus kilusi, bet jau daugelį metų su šeima Airijoje gyvenanti Iveta vokalo mokosi pas vieną profesionaliausių vokalo trenerių šalyje Rositą Čivilytę, kuri didžiulį mergaitės talentą pastebėjo dar prieš trejus metus.

„Ivetą pas mane prieš tris metus atvedė jos mama Jelena, susirūpinusi vokalo pedagogų trūkumu Airijoje. Kai ji padainavo, supratau, kad tai išskirtinių prigimtinių gabumų mergaitė, kuri užsimerkia ir susilieja su muzika dainuodama... Gal tada jai dar trūko gaidų aukštame registre, gal nedrąsiai transliavo savo emocijas, bet prigimtis šaukte šaukė – aš noriu, aš viską padarysiu! Pamaniau – ir vėl man nusišypsojo sėkmė. Dirbti su tokia mokine – vienas malonumas“, – apie Ivetą atsiliepia jos mokytoja R. Čivilytė.



Vokalo trenerė pasakoja, jog vos sužinojusi apie Ivetos norą dalyvauti projekte Airijoje, neabejojo, jog mergaitės talentą teisėjai taip išgirs. Rosita pasakoja, jog pasirodymui, išgarsinusiam Ivetą, jos ruošėsi ne vieną mėnesį.

„Gan ilgai ruošėmės pirmam pasirodymui. Nekantravom dėl rezultato. Kai gavau Ivetos mamos Jelenos žinutes su šauktukais ir šypsenom, jog ją nusiuntė tiesiai į finalines kovas, nesupratau pirmą minutę ar tikrai skaitau tai, ką skaitau“, – emocijomis dalinasi R. Čivilytė.

Nors Iveta gyvena Airijoje, Rosita sako, jog tai siekti didelių tikslų kartu ir mokytis vokalo technikų netrukdo. Rosita su Iveta pasirodymams ruošiasi ir vokalą tobulina technologijų pagalba.

„Iveta retai aplanko Lietuvą, todėl jos mama pasiūlė darbą „Skype“ programa. Kadangi neturėjau tokios patirties, pradžioje vyko atmetimo reakcija – juk privalau matyti jos akis, reakcijas, jausti kvėpavimą, kūno darbą, be to ir darbo su mokiniais netrūko. Po kelių apsilankymų pamokose Vilniuje nusprendėme pabandyti bendrauti ir dainuoti šiuolaikinių technologijų dėka“, – pasakoja R. Čivilytė, patikindama, jog toks metodas tikrai pasiteisino, o pamokos per atstumą atnešė didžiulį rezultatą.

Iškart po sėkmingo starto „Ireland‘s Got Talent“ projekte R. Čivilytė jau ruošia Ivetą naujam pasirodymui ir tiki, jog merginos balsas ir daina, kurią ji atliks didžioje scenoje Airijoje, nukels ją į super finalą.