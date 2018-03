Po širdies operacijos atsibudęs A. Schwarzeneggeris: aš grįžau!

Jie pridūrė, kad atsibudęs po operacijos A. Schwarzeneggeris pirmiausiai ištarė: „Aš grįžau.“

Aktyvistu tapęs 70-metis aktorius, žinomas dėl visuomet filmuose ištariamos savo frazės „I'll be back“ (Aš grįšiu), ketvirtadienį buvo operuotas vienoje Los Andželo ligoninėje. Jam reikėjo pakeisti vieną širdies vožtuvą, bet atliekant šią procedūrą iškilo komplikacijų, sakė A. Schwarzeneggerio atstovas Danielis Ketchellas (Danielis Kečelas).

Gydytojai skubiai išgabeno filmų „Terminatorius“ (The Terminator) ir „Grobuonis“ (Predator) žvaigždę į operacinę atlikti atviros širdies operacijos, trukusios kelias valandas, nurodė garsenybių pasaulį nušviečiančios JAV žiniasklaidos priemonės.

Buvusiam „Misteriui Visata“ ankstesnė planinė širdies operacija buvo atlikta prieš 21 metus. Tąsyk A. Schwarzeneggeriui irgi buvo pakeistas širdies vožtuvas, bet aktorius teigė, kad šios operacijos prireikė dėl įgimtos ydos ir kad ji niekaip nesusijusi su steroidų vartojimu.

„Niekada nebuvo planuota, kad 1997 metais pakeistas vožtuvas bus nuolatinis – jis tarnavo ilgiau nei tikėtasi, todėl (A. Schwarzeneggeris) pasirinko vakar jį pakeisti, atliekant mažiau invazinį kateterinį vožtuvo keitimą“, – aiškino D. Ketchellas.

„Per šią procedūrą buvo parengta atviros krūtinės ląstos operacijų komanda, kaip dažnai daroma tokiomis aplinkybėmis – tam atvejui, jeigu nebūtų įmanoma atlikti kateterinės procedūros, – sakė atstovas. – Gubernatoriui Schwarzeneggeriui buvo sėkmingai pakeistas plaučių arterijos vožtuvas; jis dabar sveiksta po operacijos, jo būklė stabili.“

Savo knygoje „Visi prisiminimai: mano neįtikėtinai tikra gyvenimo istorija“ (Total Recall: My Unbelievably True Life Story) A. Schwarzeneggeris atskleidė, kad savo žmonai Mariai Shriver (Marijai Šraiver) iš pradžių nepasakojo apie jam atliktą pirmąją širdies operaciją ir pasakė jai, kad buvo išvykęs atostogų į Meksiką.

Įsimintina frazė

Televizijos CBS laidai „60 Minutes“ duotame interviu aktorius sakė buvęs savo gydytojo pavadintas „pamišėliu“, kai pareiškė, kad planuoja neatskleisti savo žmonai, jog jam bus operuota širdis.

„Jis pasakė: „Tavo žmona laukiasi. Kaip suprasti, kad neketini jai pasakyti?“ – tąsyk prisiminė A. Schwarzeneggeris. – Atsakiau jam: „Štai koks mano planas: man operuosit širdį – atliksit tai patylomis, niekas apie tai nesužinos. Padarysim tai šeštą ryto. Po keturių dienų išvyksiu iš čia ir iškeliausiu į Meksiką. Tada pasakysiu Mariai, kad esu truputį užsiėmęs ir atostogauju. Kai grįšiu, būsiu įdegęs ir niekas nieko nesupras.“

Austrijoje gimęs buvęs kultūristas 2003 metais buvo išrinktas Kalifornijos gubernatoriumi per istorinį balsavimą, kai anksčiau šiame poste dirbęs politikas buvo atšauktas. Vėliau A. Schwarzeneggeris įrodė, kad jo pergalė nebuvo atsitiktinė, nes po trejų metų buvo perrinktas ir įveikė savo oponentą Philą Angelides (Filą Angelidį).

Ligoninė „Cedars-Sinai“ atsisakė patvirtinti žinią apie A. Schwarzeneggerio gydymą, remdamasi pacientų privatumo taisyklėmis. Vis dėlto aktoriaus atstovas viešai padėkojo šios įstaigos personalui už jų „nenuilstamas pastangas“.

D. Ketchellas patvirtino, kad po operacijos atsibudusio A. Schwarzeneggerio pirmieji žodžiai buvo „Aš grįžau“ – perfrazuota jo garsioji kino replika.

Pirmąkart frazę aktorius „I'll be back“ ištarė 1984 metų filme „Terminatorius“. Per tolesnius 34 metus jis ištardavo „Aš sugrįšiu“ arba panašius žodžius „Terminatoriaus“ tęsiniuose, taip pat filmuose „Komandosas“ (Commando), „Be kompromisų“ (Raw Deal), „Bėgantis žmogus“ (The Running Man), „Dvyniai“ (Twins), „Viską prisiminti“ (Total Recall), „Vaikų darželio policininkas“ (Kindergarten Cop), „Paskutinis veiksmo filmų herojus“ (Last Action Hero), „Kalėdų karštinė“ (Jingle All the Way), „Šeštoji diena“ (The 6th Day) ir „Nesunaikinami 2“ (The Expendables II).

Po daugelio metų žveigždė atskleidė, kad jam buvo sunku ištarti „I'll“, todėl jis nesėkmingai mėgino įtikinti „Terminatoriaus“ režisierių Jamesą Cameroną (Džeimsą Kameroną) šiuos žodžius pakeisti į nesutrumpintą frazę „I will be back“.

2005 metais Amerikos kino institutas repliką „Aš sugrįšiu“ pripažino 37-ąja įsimintiniausia fraze per kino istoriją.