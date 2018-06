Paskelbti geriausi 2018 m. jaunieji dizaineriai

Pagrindinių prizų laimėtojams įteiktos piniginės premijos. Nugalėtojų darbai, kartu su kitais 11 nominantų, eksponuojami parodoje, veiksiančioje iki liepos 29 d.

Pagrindinį prizą mados kategorijoje už kolekciją „GRAM-À-CAPUCHE“ pelnė Vilniaus dizaino kolegijos mados katedros bakalaurė Urtė Katiliūtė (doc. A.Ščepanova). Kolekcijos pavadinimas – angliškų ir prancūziškų žargonizmų mišinys – reiškia močiutę su gobtuvu arba močiutę rajone. Iš Vilniuje gyvenančių močiučių ir senelių aprangos įkvėpimo besisėmusios kūrėjos tikslas – mažinti seno žmogaus atskirtį, priminti visuomenei apie senolių svarbą ir apie Lietuvą garsinusių menininkų nuopelnus. Kiekvienas kolekcijos įvaizdis remiasi autorės pastebėtomis kultūrinėmis nuorodomis, jai naudoti tik dėvėti drabužiai ir daiktai. Tradicinis kostiumas dekonstruojamas, jungiamas su kitais daiktais.

Bendradarbiaujant su fotomenininku Rimantu Dichavičiumi, kolekciją papildė ant audinio atspaustos ar ,,lopais” paverstos nuotraukos. Pagrindinis kolekcijos aksesuaras – rankinės ir maišai; avalynė – baltais dažais dengti sportbačiai, aksesuarams panaudotos plaukų segės ir skaros.

Papildomas prizas šiemet atiteko Vilniaus kolegijos menų ir technologijų fakulteto bakalaurui Deividui Katkui (doc. L.Gerulaitienė) už kolekciją ,,Insomnia”, rašoma organizatorių pranešime.

Joje naudojami maištaujančio jaunimo pamėgti stiliai (pvz. fetišistinis, trash'as, pseudo prabanga), įgaunantys bendrą luxurious trash (liet. prabangi šiukšlė) pavadinimą. „Leisdamas laiką klubuose, jaunimas dažnai išbraukia iš savo gyvenimo miegą, o jo trūkumas ilgainiui sukelia nemigą. Miego sutrikime galime įžvelgti destrukciją, kurios apstu ir visoje kolekcijoje“, – sako jaunasis dizaineris, vartotojiškai visuomenei siūlantis naują požiūrį į neįprastą, iš naktinės underground kultūros atėjusią madą.

Balsavimo, vykusio viename iš naujienų portalų, dalyviai savo simpatijas skyrė Vilniaus dailės akademijos, Kauno fakulteto, stiklo meno ir dizaino bakalauro studentės Aurelijos Vainiūtės (prof. Valmantas Gutauskas) aksesuarų kolekcijai ,,Sąmonė". Tai netradiciniai papuošalai, vaizduojantys gyvybės pulsavimą formoje, skirti žmonėms, patiriantiems stresą, nuovargį ar vienišumo jausmą. Tai stiklo ir metalo junginys su samanų struktūra viduje. „Gavusi drėgmės, samana atgyja vos per kelias sekundes, papuošalo savininkui suteikdama galimybę puoselėti sąmoningumą, stebint gyvybės atsinaujinimą ir transformaciją. Aksesuaras tampa tarsi meditaciniu varpeliu, primenančiu susikoncentruoti ne tik į savo išorinį įvaizdį, bet ir į vidinę būseną“, – sako jaunoji kūrėja.

Šiemet pirmą kartą įsteigtoje dizaino tyrimų kategorijoje buvo išskirta vienintelė – pagrindinio prizo laimėtoja - Vilniaus dailės akademijos, kostiumo dizaino magistrė Rūta Kepalaitė, kurios tyrimo ir kolekcijos „Real look“ (doc. Renata Maldutienė) atspirtimi tapo nestandartinė odos išvaizda. „Svarbu mokėti pripažinti sau, koks esi, nes tik būdamas savimi esi tikras ir įdomus. Šiuo projektu siekiu supažindinti visuomenę su odos išvaizdos įvairove ir paneigti vyraujančius tobulo kūno standartus“, – sako dizaino tyrėja, kūrybiniam procesui pasitelkusi merginas, turinčias specifinių odos ypatybių. Kurdama apatinį trikotažą, kuris leistų ne tik jaustis patogiai, bet ir atsikratyti nemalonių psichologinių išgyvenimų, dizainerė išskiria keturis aspektus: socialinę lygybę per odos atspalvius; išskirtinumą per odos „defektus“ (baltmę, strazdanas, apgamus, pigmentines dėmes); saviraišką per tatuiruotes; žmogaus prigimtį - per gyvūnų odos raštus.

Pagrindinį prizą komunikacijos kategorijoje už asmeninį projektą „Daiktų istorijos” laimėjo VDA grafinio dizaino bakalaurė Modesta Žemgulytė (lekt. Marius Žalneravičius). Kūrėja, dalindamasi asmenine patirtimi, tyrinėja daikto reikšmę ir siūlo dizaino sprendimą, kaip užkoduoti pri(si)minimus fiziniame daikte kaip medijoje. „Konkretų objektą susiejant su mums žinoma istorija ir suteikiant asmeninę prasmę, daiktas tampa simboliu tai istorijai ir prasmei paženklinti“, – sako kūrėja, savo tėčio daiktų kolekciją pasitelkusi asmeniškam ir jautriam 5 min. trukmės video pasakojimui. Video darbą papildo kabanti instaliacija su aliuzija į vaikystę, kurioje kiekvienas tėčio daiktas pateiktas tarsi muziejaus eksponatas.

Papildomas šios kategorijas prizas skirtas Vilniaus dizaino kolegijos grafinių komunikacijų dizaino bakalaurui Pavelui Shmeliovui, (dėst. Aurimas Gaižauskas) už Vilniaus viešojo transporto navigaciją. Projektą inspiravo greitų ir patogių autobusų „prasilenkimas“ su neefektyvia viešojo transporto navigacija. Pagrindinis šio projekto principas – navigacija turi būti ten, kur jos tikisi vartotojas. Projektą sudaro atnaujinta transporto schema, lauko navigacija, dinamiška programėlė ir viską apjungiantis vizualinis identitetas. Dizainerio siūloma programėlė suteikia pastovų grįžtamajį ryšį, reaguodama į vartotojo veiksmus: jei keleivis suklydo – jis iškart sužinos, kur judėti toliau.

Internautai kaip aktualiausią projektą išskyrė Vilniaus Dizaino Kolegijos grafinių komunikacijų dizaino bakalaurės Dalijos Kaukėnaitės, (dėst. Justė Brukštutė) projektą „Muzikos albumų dizaino raida. Leidinių serija“. Šiame darbe yra gilinamasi į žymiausių XX a. muzikos albumų dizaino raidą, atsižvelgiant ir įrašų formatų (78 RPM, LP, EP, CD) pokyčius. Ekspoziciją sudaro specialiai sukurta dėžė, interpretuojanti vinilų ir CD grotuvus, trys leidiniai specialiose pakuotėse bei informacinių plakatų serija, talpinama į CD dėžutės interpretaciją. Kiekviename leidinyje sukuriama vizualinė ir poligrafinė navigacija, leidžianti auditorijai lengviau ir efektyviau pažinti muzikos albumų dizaino raidą.

Produkto dizaino kategorijoje šiemet komisijos ir interneto balsuotojų nuomonės sutapo – publikos simpatijos ir pagrindinis prizas atiteko Vilniaus dailės akademijos Produkto dizaino katedros bakalaurei Karolinai Petraitytei už inovatyvią priemonę chemijos pamokoms „Chem Tokens“ (prof. dr. Vytautas Kibildis).

“Chem Tokens” (Liet. “chem žetonai”) – tai mokymo priemonė 8-9 kl. chemijos pamokoms, sujungianti fizinį potyrį su papildyta realybe. Periodinės lentelės elementai pateikiami kaip specialaus dizaino žetonai, padedantys mokiniams suvokti lentelės struktūrą, kiekvieno elemento unikalumą, ir fiziškai juos jungti, sukuriant molekules. Nuskenavus juos su specialia programa, žetonai įgyja virtualų įvaizdį, kuris moko spręsti chemines lygtis, kaupti molekulių kolekciją, vykdyti virtualius eksperimentus. „Šiuo projektu, ištrinančiu ribą tarp objekto dizaino ir programos kūrimo, bandžiau parodyti, kaip dizaino principai gali sujungti mokslą, šiuolaikinį ugdymą, dizainą ir kompiuterius“, - sako jaunoji dizainerė.

Papildomas prizas komisijos sprendimu skirtas Vilniaus dailės akademijos bakalaurės Gražinos Bočkutės už projektą „Sensus“ (lekt. Deividas Juozulynas). Tai modifikuojamas funkcinis aksesuaras neregiams ir silpnaregiams, padedantis išvengti įvairių kliūčių (ypač aukščiau juosmens lygio) ir skirtas nešioti kartu su baltąja lazdele. Prietaisas „mato“ kliūtis infraraudonųjų spindulių sensoriaus pagalba, ir praneša apie jas intensyvėjančia vibracija. Įvairios prietaiso komplektą įeinančios jungtys leidžia prietaisą tvirtinti skirtingose vietose: ant rankos, piršto, baltosios lazdelės, drabužių. Prietaiso dizainas ne tik padeda neregiams kasdieniuose veiksmuose, bet ir lengvina jų integraciją į visuomenę, mažina socialinę stigmą. Pasak jaunosios dizainerės, neregiai ir silpnaregiai sudaro 3,3% pasaulio populiacijos, Lietuvoje jų yra 19 tūkst. Kurdama šį prietaisą, ji konsultavosi su turinčiaisiais šią problemą, įvairiomis įstaigomis bei specialistais, išanalizavo rinkoje esančius, panašią funkciją atliekančius prietaisus. Veikiantį „Sensus“ prototipą jau išbandė tikslinė grupė, todėl dizainerė artimiausiu metu sieks organizuoti šio produkto gamybą ir įvesti į rinką.

Jau 8 kartą VDA Dizaino inovacijų centro surengtam „Jaunojo dizainerio prizo“ konkursui iš viso buvo pateikti 63 projektai: 22 komunikacijos; 18 mados, 15 produkto dizaino, 8 dizaino tyrimų kategorijose. Ekspozicijai komisija atrinko 15 projektų – 5 produkto, 5 komunikacijos, 4 mados dizaino bei 1 naujoje – dizaino tyrimų kategorijoje.

Konkursą „Jaunojo dizainerio prizas 2018” finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Švietimo ir mokslo ministerija.