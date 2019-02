P. Gražulis nusileido ir reguliariai mokės alimentus nesantuokinei dukrai?

Jose – netikėti Seimo nario klausimai Birutei, Birutės – guodžiantys ir drąsinantys Petrą atsakymai. „Tu nesenas, kiek galiu tau kartoti...dukrytei nebus jokios gėdos su tavim bendrauti, jei tik į darželį nenueisi prisigėręs“, – juokauti žinutėse bandė moteris. „Tu velnio išpera“, – kiek vėliau tokia žinutė atskriejo Birutei iš Petro telefono.

„Netylantis trumpųjų žinučių detektyvas privertė mus praverti Petro Gražulio namų Seimo viešbutyje duris“, – pasakoja laidos „Prieš srovę“ vedėja Audrė Kudabienė.

Žiūrėdamas į šias spaudoje paviešintas esą jo rašytas žinutes, Seimo narys P. Gražulis neslėpė nuostabos. „Tuo metu manęs net Lietuvoje nebuvo“, – tikina politikas ir atskleidžia, kokią informaciją gavo iš Seimo IT skyriaus, kai sunerimęs patikrino, ar tos žinutės tikrai rašytos iš jo telefono.

IT specialistai patarė P. Gražuliui nedelsti ir kreiptis į policiją dėl įsilaužimo į Seimo nario telefoną. „ Būtent taip ir padariau“, – laidai atskleidžia P. Gražulis.

Interviu su Gražuliu metu, kalbant apie Seimo nario alimentus jo vaikui, P. Gražulis ne iš karto, tačiau po 10-15 minučių trukusių derybų, vis tik pasidavė. Jis sutiko nebeįskaičiuoti anksčiau Birutei duotos 5000 eurų sumos ir mokėti alimentus jau nuo dabar.

