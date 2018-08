P. Gražulio dukrą auginanti palangiškė nebetyli: jis sugalvojo, kad mums reikia vaiko

B. Navickaitė savo socialinio tinklo paskyroje paskelbė įrašą, kuriame nusprendė išdėstyti visą tiesą apie gerai žinomą politiką, kadangi ją papiktino vieno naujienų portalo paskelbtas straipsnis. Straipsnyje P. Gražulis pateikė planus apie mergaitės lankymą, tačiau nepabijojo rėžti kritikos nesantuokinės dukros motinai.

„Negaliu patikėti, kiek žmogus gali meluoti ir pilti purvą. Perskaičiusi šį straipsnį visiškai nenustebau, nes žinau, kad iš šio žmogaus purvinų žaidimų sulauksiu dar ne kartą“, – pradėjo dėstyti Birutė.

„Visų pirma, aš niekada nebuvau lošiantis žmogus, niekada nesu stačiusi jokių didelių sumų, jokių! Mano pajamos man neleistų pralošinėti didelių namų ir ne vienų. Aš tiesiog tiek neuždirbu. Taip, kartais nusiperku momentinį loterijos bilietą ir beveik visada jis būna sėkmingas. Meilėje nesiseka, tai nors loterijoje sekasi“, – šmaikštavo moteris.

B. Navickaitė įrašu norėjo apginti ne tik savo vardą, bet ir pasidalinti mintimis apie mažylę. Kaip teigia moteris, tai būtent P. Gražulis sugalvojo bei nusprendė, kad porai reikėtų susilaukti vaikelio.

Pats mane suviliojo, keliais ėjo, ant rankų nešiojo ir tyčia nesisaugojo, nes tai jis sugalvojo, kad mums reikia vaikučio.

„Labai nevyriška vaidinti auką, po to, kai pats mane suviliojo, keliais ėjo, ant rankų nešiojo ir tyčia nesisaugojo, nes tai jis sugalvojo, kad mums reikia vaikučio. Mylėjau be ribų ir tikėjau žmogumi. Jo paties iniciatyva dabar turiu gražuolę dukrytę ir, tiesą sakant, nemanau, kad tokios moralės žmogus galėtų ką nors gero duoti vaikučiui. Ir, kad ilgau nesusilaukiau, pasakiau tik tada, kai pareikalavo „susitvarkyti“. Galvojau, kad gal ateis į protą ir supras, kiek man svarbus vaikutis. Akivaizdu, kad nesuprato. Jis jos vis dar neaplankė ne dėl to, kad nenori matyti manęs, o dėl to, kad nenori matyti dukrytės“, – toliau dėstė palangiškė.

Anot Birutės, Petrui svarbesnės kelionės, kitų moterų draugija, o ne neseniai gimusi dukra.

„Aš visą vasarą dirbu, dukrytė būna su močiute arba auklyte. Nėra jokių kliūčių ją aplankyti mums nesusitinkant. Bet šiam žmogui dabar juk atostogos... Nėra kada... Reikia ir į Odesą nuvažiuoti ir šiaip pakeliauti... o dėl nusivylimo moterimis, tai tiesiai šviesiai sakau – mane pasiekė gandai, kad dar prieš kelias dienas jis važiavo į pirtį Latvijos link su draugu ir su merginomis. Šiais gandais aš linkusi tikėti, nes kai bendravome, kartu važinėdavome ir į pirtis ir į sodybas. Tai buvo normali dviejų žmonių draugystė ir joks ne vienos dienos nuotykis, kaip yra pateikta. Žmogus meluoja ir neraudonuoja. Meluoja man, meluoja merginoms, meluoja visai Lietuvai“, – įrašą baigė moteris.

Portalas primena, kad istorija apie nesantuokinį politiko vaiką nuvilnijo dar birželio mėnesio pabaigoje, o liepos 12 d. tėvystės testu P. Gražulis oficialiai pripažintas palangiškės vaiko tėvu.