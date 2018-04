Nyderlandams „Eurovizijoje“ atstovaus itin sėkmingai konkurse pasirodęs atlikėjas

W. Bijkerkas, žinomas kaip Waylonas, gimė 1980-aisiais. Būdamas aštuoniolikos jis sulaukė skambučio iš savo herojaus, dainų autoriaus ir atlikėjo Waylono Jenningso, pasiūliusio jam dirbti kartu Nešvilyje. Deja, 2001-aisiais atlikėjas W. Jenningsas mirė, todėl Waylonas nusprendė grįžti į Nyderlandus.

Visuomenės dėmesio Waylonas susilaukė 2008 m. dalyvaudamas šou „Hollands Got Talent“. Jo pirmasis singlas „Wicked Way“ iš debiutinio albumo „Wicked Ways“ sulaukė didžiulės sėkmės, kaip ir pats albumas ir pelnė kelis apdovanojimus.

2014-aisiais, dirbdamas su trečiuoju albumu, Waylonas sukūrė vienkartinę grupę su Ilse DeLange „The Common Linnets“ ir su daina „Calm After The Storm“ atstovavo savo šaliai „Eurovizijoje“ bei užėmė antrąją vietą. Po konkurso jie išleido albumą, kuris buvo itin sėkmingas – parduota daugiau nei pusė milijono kopijų visame pasaulyje. Tais pat metais išleistas Waylono trečiasis solinis albumas „Heaven After Midnight“ iškart šovė į topų viršūnes.

Šiųmetis konkursinis Waylono kūrinys „Outlaw In `Em“ yra odė jo paties autentiškukmui, taip pat ir daugeliui jo herojų, kurie drįso būti išskirtiniai. Jis užaugo su muzikos industrijos maištautojų – Freddie Mercury, Jameso Browno, Waylono Jenningso ir Johnny Casho – atliekamais kūriniais.