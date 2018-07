Naujoje laidoje – linksmos vairavimo pamokos

Nemokamos pamokos

"Laidos pagrindas bus nufilmuoti vaizdeliai apie avarijas ir įvykius keliuose iš įvairių pasaulio šalių. Šiuos vaizdelius užfiksuoja automobilių vairuotojai, naudodamiesi vaizdo registratoriais, o kartais jie patys tampa keistų įvykių dalyviais. Svarbiausia, kad šiuose vaizdeliuose žmonės nenukenčia, nors matysime ir sulankstytų mašinų, ir sulankstytų buferių", – sakė S.Žvirgždas.

Tai bus laida apie kurioziškus įvykius kelyje, kai vairuotojai priima, atrodytų, kvailus ir neprognozuojamus sprendimus. "Pavyzdžiui, lenkia prieš eismą ar veža žąsis furgone, kurios tiesiog iškrinta vidury kelio. Yra vaizdelis, kaip arklio vadeliotojas įvažiuoja automobiliui į jo priekį, taip pat daugybė situacijų, kai važiuodamas atgal vairuotojas kur nors atsitrenkia. Tai primena, kad kartais neužtenka tik veidrodėlių, reikia atsisukus pasižiūrėti, ar tikrai nėra automobilio ar kitų kliūčių", – priminė S.Žvirgždas.

"Tai laida apie vairuotojų neatidumą ir neatsargumą kelyje. Šitos laidos esmė yra žiūrovams pasimokyti iš kitų vairuotojų klaidų, kaip nereikėtų elgtis kelyje. Tai – nemokamos vairavimo, elgesio kelyje pamokos per televiziją", – šypsojosi laidos vedėjas.

Lietuvių nepastebėjo

S.Žvirgždas laidoje rodomus vaizdelius įgarsins, taip pat rengs kūrybiškus, vasariškus ir linksmus jų pristatymus.

"Šiandien itin populiarūs internete šmėžuojantys tokio pobūdžio vaizdeliai, bet skirtumas tarp, pavyzdžiui, "YouTube" internetinėje platformoje ir "Varom!" laidoje matomų vaizdelių yra tas, kad mes rodome tik atrinktus, stebinančius ir juokingus, bet ne žiaurius nutikimus", – suskubo pridurti jis.

S.Žvirgždas džiaugėsi, kad ruošdamas laidas nufilmuotuose vaizdeliuose nepastebėjo nei lietuviškų automobilių numerių, nei lietuviškų vietovardžių, todėl mano, kad lietuviai nepapuolė į šią laidą.

Pats laidos vedėjas tikino esantis pavyzdingas vairuotojas. "Nors vairuoju vokiškos markės automobilį, kuris dažnam asocijuojasi su eismo įvykiais, aš važiuoju atidžiai ir laikausi visų kelių eismo taisyklių, greičio apribojimų. Pažiūrėjus laidą iš tiesų įsijungia tarsi automatinis saugumo principas. Suprantu, kad ne visada galiu būti atsakingas už kitų veiksmus, todėl kelyje reikia būti viskam pasiruošusiam ir labai atidžiam", – save ir kitus paragina laidos "Varom" vedėjas.

Dinamiška kūryba

S.Žvirgždas daug kam pažįstamas kaip radijo laidų vedėjas – rytais nuo 6 valandos dirba radijuje, veda "M-1 Ryto šou". Tačiau televizijoje jis tikrai nėra naujokas.

"Televizija man nėra nauja virtuvė – darbuojuosi LNK kaip anonsų prodiuseris. Jau seniai esu televizijos kūrybininkas, tekstų rašytojas, o dabar pasitaikiusi galimybė kurti laidą man yra labai įdomi patirtis. Esu pakankamai gerai susipažinęs su televizijos kūrybiniu darbu, todėl filmuojant laidų ir vaizdelių pristatymus tokia patirtis labai praverčia", – pasakojo S.Žvirgždas.

Jis yra dirbęs ir LRT "Triumfo arkos" projekte, ir įvairiose kitose laidose, turi scenaristo patirties, tiesiog daug metų likdavo už kadro. "Laida "Varom" bus didesnis mano pasirodymas komercinėje televizijoje", – pridūrė Saulius.

Jis tikina, kad jam patinka ir radijas, ir televizija, todėl nesiruošia atsisakyti nė vieno, juolab kad jam puikiai sekasi suderinti abu. "Mėgstu aktyvų gyvenimo būdą, atostogų man netrūksta – pakanka savaitgalių. Ryte dirbu radijuje, o televizijoje filmavimai vyksta po pietų arba vakare. Turime daug puikių pavyzdžių, kai radijo laidų vedėjai sėkmingai darbuojasi ir televizijoje, pavyzdžiui, Gabrielė Tetenskaitė, Mantas Bružas, Tomas Langvinis. Mums patinka tai, ką darome, sunku būtų be vieno ar be kito, nes tai yra dinamiška ir be proto įdomi kūryba", – atviravo S.Žvirgždas.

"Varom!" – nuo liepos 26 dienos, pirmadieniais–ketvirtadieniais 19.30 val. per LNK