Per MTV apdovanojimus muzikos pasaulis atidavė pagarbą velionei A. Franklin

Renginys įvyko praėjus keturioms dienoms po 76 metų A. Franklin mirties nuo kasos vėžio. Muzikos pasaulis pasinaudojo šia transliacija, kad deramai atsisveikintų su užgesusia žvaigžde.

„Ji atvedė mane, kur esu šiandien, ir žinau, kad padarė įtaką daugybei šį vakarą šioje salėje esančių žmonių“, – sakė Madonna, kuriai praeitą ketvirtadienį, A. Franklin mirties dieną, sukako 60 metų.

A. Franklin darė įtaką ištisoms dainininkų kartoms savo įsimintinais hitais, tokiais kaip „Natural Woman“ ir „I Say a Little Prayer.“

Tačiau 1967 metais išleista „Respect“ („Pagarba“) tapo jos vizitine kortele, o VMA ceremonijos pabaigoje buvo paleistas Arethos atliekamas šio Otiso Reddingo (Otiso Redingo) kūrinio perdirbinys, paskatinęs klausytojus audringai šokti.

„Noriu padėkoti tau, Aretha, kad visus mus įgalinai. Pa-gar-ba. Tegyvuoja karalienė“, – pridūrė Madonna.

Staigiai iškilusi reperė Cardi B (Kardi Bi), neseniai tapusi mama, turėjo pradėti renginį Niujorko arenoje „Radio City Music Hall“ daina, bet daugelį nustebino apsimetusi, kad scenoje krūtimi maitina kūdikį.

Vietoje šios atlikėjos teko pakviesti kanadietį dainininką ir dainų kūrėją Shawną Mendesą (Šona Mendesą), nudžiuginusį savo gerbėjus populiaria daina „In My Blood“, atspindinčia jo kovą su liguisto nerimo priepuoliais.

Cardi B buvo laikoma pagrindine šio vakaro žvaigžde – ji buvo nominuota didžiausiam skaičiui apdovanojimų, aplenkusi netgi reperį Jay-Z (Džėjų Zi) ir jo žmoną popmuzikos garsenybę Beyonce (Bejonsę). Vis dėlto pastarieji pelnė tik vieną apdovanojimą – už geriausią kinematografiją, pademonstruotą Luvre nufilmuotame vaizdo klipe „Apeshit“.

Tačiau geriausio metų vaizdo klipo apdovanojimas atiteko buvusiai grupės „Fifth Harmony“ vokalistei Camilai Cabello (Kamilai Kabeljai) už dainą „Havana“. Kiek anksčiau jai teko atlaikyti komikės Tiffany Haddish (Tifani Hadiš) apsimestines pastangas ištarti Kuboje gimusios dainininkės vardą ir nejaukų pajuokavimą: „Kalbu tik angliškai.“

Kitaip negu per prestižinius „Grammy“ apdovanojimus, VMA daugiausiai dėmesio skiria televizijos dėmesio sulaukiantiems skandalingiems epizodams, o patys laureatai dažnai atsiduria antrame plane.

Pastaruoju metu visos didžiosios apdovanojimų ceremonijos neišvengdavo nukrypimų į politiką. MTV savo ruožtu paskelbė naują kampaniją “+1 the vote“ (Dar vienas balsas), skatinsiančią jaunimą balsuoti per lapkritį vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus.

Reperio Childish Gambino (Čaildiš Gambino) daina „This Is America“ apie ginkluotą smurtą ir rasizmą, kurios vaizdo klipas per pirmąją savaitę nuo jo paskelbimo per „YouTube“ buvo peržiūrėtas daugiau kaip 100 mln. kartų, buvo apdovanota kaip geriausias žinią siunčiantis vaizdo įrašas, taip pat susižėrė laurus už choreografiją ir režisūrą.

„Visi esam žmonės“

Reperis Logicas (Logikas) ir grupės „One Director“ dainininkas Ryanas Tedderis (Rajenas Tederis) pateikė vieną labiausiai jaudinamų šio vakaro momentų, duetu atlikdami dainą „One Day.“

R. Tedderis jau buvo scenoje, kai Logicas įžengė lydimas dešimčių imigrantų vaikų, vilkėjusių marškinėlius su užrašu „Visi esam žmonės“ ir laikiusių žvakes.

Tviskantį triko apsitempusi dainininkė Jennifer Lopez (Dženifer Lopez) žavėjo savo miestą atlikdama kai kurių savo didžiausių hitų popuri, įskaitant dainas „Ain't Your Mama,“ „Love Don't Cost a Thing“ ir „Get Right“.

Atliekant „Jenny From the Block“ buvo pakeistas J Lo kostiumas ir tonas, jau neminint krintančio dirbtinio sniego. Atliekant „I'm Real“ ir „Ain't It Funny“ kartu su dainininke pasirodė reperis Ja Rule'as (Dža Rulas).

Niujorke gimusi popmuzikos primadona VMA ceremonijoje pasirodė pirmąkart nuo 2001 metų ir laimėjo apdovanojimą už geriausią bendradarbiavimo projektą „Dinero“ kartu su DJ Khaledu (Didžei Chalidu) ir Cardi B.

„Dar turiu labai daug nuveikti ir širdyje žinau, kad ateitis yra dar šviesesnė“, – J. Lopez sakė atsiimdama Michaelo Jacksono (Maiklo Džeksono) avangardo apdovanojimą už viso gyvenimo indėlį į popkultūrą.

Cardi B, per kiek ilgesnį negu metų laikotarpį tapusi viena įtakingiausių moterų hiphopo scenoje, tradiciškai dominuojamoje vyrų, taip pat pelnė geriausios naujos artistės apdovanojimą.

„Prieš porą mėnesių daug žmonių kalbėjo: „Loši iš savo karjeros, laukiesi kūdikio... Tačiau susilaukiau kūdikio ir dabar vis tiek laimiu apdovanojimą“, – reperė pareiškė žiūrovams.