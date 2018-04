Mirė „Ostino Pauerso“ aktorius V. Troyeris

Apie jo mirtį socialiniuose tinkluose „Instagram“ ir „Facebook“ pranešė aktoriaus atstovas.

Aktoriaus mirties priežastis nenurodoma, tačiau pranešime sakoma, kad V. Troyeris buvo „kovotojas“, kuriam nepavyko susidoroti su pastaruoju metu kilusiais sunkumais, o vėliau kalbama apie depresiją ir savižudybę.

„Ne vienerius metus jis kovojo ir laimėjo, kovojo ir laimėjo, kovojo ir dar daugiau kovojo, tačiau, deja, šį kartą visko buvo per daug, – nurodoma pranešime. – Depresija ir savižudybė yra labai rimti dalykai. Niekada nežinai, kokia kova vyksta žmogaus viduje. Būkite geri vieni kitiems. Ir visuomet žinokite, kad niekada nevėlu prašyti kieno nors pagalbos.“

V. Troyeris išgarsėjo suvaidinęs Mike'o Myerso (Maiko Majerso) įkūnyto Daktaro Blogio (Dr. Evil) mažaūgį kloną ir dešiniąją ranką Mažąjį-aš antrame ir trečiame „Ostino Pauerso“ (Austin Powers) serijos filmuose.

„V. Troyeris buvo patyręs profesionalas ir tikras pozityvumo švyturys tiems, kurie turėjo garbės su juo dirbti, – išplatintame pranešime sakė M. Myersas. – Šiandien yra liūdna diena, tačiau aš tikiuosi, kad jis yra geresnėje vietoje. Mums visiems jo labai trūks.“

Jis pasirodė 1999-ųjų juostoje „Ostinas Pauersas. Šnipas, kuris mane suvedžiojo“ (Austin Powers: The Spy Who Shagged Me) bei 2002-ųjų filme „Ostinas Pauersas – auksinis narys“ (Austin Powers in Goldmember).

V. Troyeris taip pat vaidino 2001-aisiais pasirodžiusiame filme „Haris Poteris ir Išminties akmuo“ (Harry Potter and the Sorcerer's Stone) ir 2008-ųjų juostoje „Meilės guru“ (The Love Guru).

V. Troyeris gimė 1969 metais, Sterdžio mieste Mičigano valstijoje. Jam buvo diagnozuota achondroplazija – genetinis sutrikimas, dėl kurio jis buvo mažo ūgio.

„Nors jis buvo mažo ūgio, ir jo tėvai dažnai svarstė, ar jis sugebės išaugti tiek, kad galėtų atsidaryti savo gyvenimo duris, jis atvėrė daugiau durų ne tik sau, bet ir kitiems, nei buvo tikėtasi, – nurodoma išplatintame pranešime. – Jis įkvėpė žmones visame pasaulyje savo energija, ryžtu ir požiūriu ... Jis taip pat palietė daugelio žmonių širdis.“