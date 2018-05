Londone gatvės muzikantams bus galima sumokėti ir bekontaktėmis kortelėmis

Pagal programą „Busk in London“ gatvių muzikantai Didžiosios Britanijos sostinėje galės priimti mokėjimą ne grynaisiais pinigais.

„Dabar daugiau londoniečių galės pademonstruoti paramą nuostabiems, talentingiems sostinės gatvių atlikėjams“, – sakė S. Khanas, kuris Londoną pavadino „muzikos jėgaine“.

Gatvės muzikantė Charlotte Campbell (Šarlot Kempbel), kuri dvi savaites bandė naująją technologiją, sakė pastebėjusi „reikšmingą“ aukų padidėjimą.

„Manau, kad jei gatvių atlikėjai, tokie kaip aš, neprisitaikys prie visuomenės be grynųjų, kurios link artėjame, mes rizikuojame tapti nykstančiu menu“, – sakė ji.

Projekte numatyta galimybė atlikėjams nustatyti fiksuotą aukos sumą ir priimti praeivių mokėjimą bekontaktėmis kortelėmis.

„iZettle“ ir „Busk in London“ pradėjo platinti technologiją gatvių muzikantams visame mieste, be to, kompanija sakė, kad toks būdas bus prieinamas labdaros, nevyriausybinėms organizacijoms ir nedidelėms kompanijoms.