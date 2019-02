L. ir Š. Mazalai: mūsų nerašyta taisyklė – kuo daugiau išvažiuoti iš namų su šeima

„Kai draugai sužinojo apie pirmąjį nėštumą, džiaugėsi labiau. Dabar visi sako, kad tris mažus vaikus auginti bus labai sunku“, – šypsosi buvęs LRT televizijos sporto žurnalistas Šarūnas Mazalas. Jam antrina ir žmona. „Neseniai buvome pas draugus, jų močiutė pasakė, kad turėčiau labai pasitikėti savo vyru, nes ryžausi susilaukti trečiojo vaikelio. Niekada apie tai nesusimasčiau, tačiau, taip, esu labai laiminga, kad turiu tokį vyrą“, – pasakoja L. Mazalienė.

Atvėrę savo namų duris Mazalai atskleidė ir šeimos taisykles. „Buvome susirašę namų taisykles, kurių turėtume laikytis. Puikiai pamenu, kaip įdomiai Laura buvo suformulavusi tuos punktus. Pagal vieną iš jų turėjome kartą per mėnesį kur nors išeiti dviese, o kartą per savaitę kiekvienas pabūti atskirai. Dabar jai priminiau, kad kartą per savaitę turime pabūti atskirai, ji sako: baik, kokia nesąmonė – aš tikrai negalėjau tokių taisyklių surašyti“, – juokiasi Šarūnas.

Mes nenorime pabėgti vienas nuo kito ar nuo vaikų.

„Mes bandėme tas taisykles taikyti. Šarūnas buvo du kartus nusipirkęs su draugais skrydį į užsienyje vykusias varžybas. Bet susirgo vaikai ir jam nepavyko niekur išskristi. Aš vieną kartą buvau su merginomis išskridusi. Bet šiais metais mūsų nerašyta taisyklė – kuo daugiau išvažiuoti iš namų su šeima ir pabūti visiems kartu. Mes nenorime pabėgti vienas nuo kito ar nuo vaikų“, – sako Laura, nusprendusi, kad taisyklės kuriamos tam, jog būtų sulaužytos.

Peržengus, atrodytų, sėkmingų ir darnių santykių paslaptį įminusios poros namų slenkstį akivaizdu, jog tylos minutės čia – retenybė. Dar labiau viskas pasikeis po kelių mėnesių gimus trečiajai atžalai. Nors pora vaikelio lyties paslaptį svarstė kol kas pasilikti tik sau, jų vyresnėlė laidos „Gyvenimas“ žiūrovams atskleidė, kas netrukus krykštaus jų namuose.

