Kompozitorių namuose – išankstinė „Golden Parazyth“ albumo perklausa

Pirmadienį visus norinčius jie kviečia į atvirą šio albumo perklausą Kompozitorių namuose. Pats albumas bus pristatytas gyvai koncertuose Vilniuje ir Kaune. Šiandien paskelbtas papildomas „Golden Parazyth“ koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje.

„Mes mylim savo darbą ir einam savo keliu. Naujas albumas mums reiškia labai daug ir jame užfiksuota kelių metų kūryba. Šito laukėm tikrai labai ilgai. Nuoširdžiai nekantraujam juo pasidalinti su kitais. Manau, kad albumas ir įvairūs jo pristatymo būdai – geriausia, ką gali duoti grupė sau ir savo klausytojui. Tai kol kas stipriausias mūsų darbas visoje diskografijoje“, – sako „Golden Parazyth“ siela Giedrius Širka.

Visą šią savaitę grupės socialiniuose tinkluose bus talpinami „Sad Human“ kūrinių žodžiai. Kiek anksčiau buvo atskleistas ir albumo dainų sąrašas. Kol kas paviešinti „Sad Human“ ir „No One Can Help You“ dainų tekstai. Kūrėjai sako, kad bus dar.

„Golden Parazyth“ turi savo muzikos pasaulį, kuriam analogų Lietuvoje nėra. Naujo albumo skambesys, viršelis ir estetika puikiai atspindi grupės filosofiją, poziciją ir nuotaiką.



Spalio 15 d. 19 val. „Golden Parazyth“ visus norinčius kviečia į atvirą albumo perklausą ir žada pasidalinti albumo kūrimo užkulisiais. „First Listen“ idėja tikrai gera. Simboliška, kad išankstinė albumo perklausa įvyks Kompozitorių namuose Žvėryne. Ši muzikantų bendruomenę apjungianti vieta – pats tas tokiam vakarui. Dar tai bus pirmas kartas, kada naują grupės muziką ir šį albumą išgirs savi ir nepažįstami žmonės. Grupės „Golden Parazyth“ nariai ten taip pat bus. Tai puiki proga susipažinti su grupe ir užduoti jiems bet kokį klausimą. Belieka tik parašyti žinutę „Golden Parazyth“ feisbuko puslapyje ir taip patvirtinti savo dalyvavimą. Tiesa, vietų skaičius ribotas ir jų užteks greičiausiems.

Spalio 16 d. skaitmeninis devynių kūrinių albumas pasieks visas madingas muzikos klausymosi platformas ir parduotuves. Kiek vėliau bus išleista ir vinilinė plokštelė. Kaip rašoma pranešime spaudai, dar bus plakatai, atributika ir kiti geri dalykai. Kitą savaitę „Golden Parazyth“ šį albumą pristatys LRT televizijoje ir lietuviškose radijo stotyse. Laukia intensyvi savaitė ir daug turinio – suplanuotas ne vienas pasirodymas tiesioginiame eteryje.

Grupę „Golden Parazyth“ Vilniuje, akivaizdu, nori išgirsti daugiau gerbėjų ir kolegų, nei telpa Šv. Kotrynos bažnyčioje. Į pasirodymą bažnyčioje buvo išparduoti visi bilietai. „Golden Parazyth“ komanda šiandien paskelbė papildomą koncertą Vilniuje. Lapkričio 16-osios vakarą jie į sceną po bažnyčios skliautais užlips du kartus – vyks net du koncertai iš eilės. Pirmasis pasirodymas numatytas 18 val., antrasis – 20 val.

Lapkričio 18 d. „Golden Parazyth“ laukia Kauno „Žalgirio“ arenoje įrengto „Bosca“ amfiteatro scena. Tai bus pirmas toks grupės koncertas šioje erdvėje.