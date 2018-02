Kino žvaigždės susirinko į BAFTA apdovanojimus

Filmo „Tamsiausia valanda“ (Darkest Hour) žvaigždė Kristin Scott Thomas (Kristin Skot Tomas), nominuota kaip geriausia antrojo plano aktorė, buvo viena pirmųjų atvykusių, tuo tarpu aktorė Andrea Riseborough (Andrėja Raisborou) į ceremoniją žengė raudonuoju kilimu kartu su Jungtinės Karalystės „Black Pride“ judėjimo lyderiu Phyllu Opoku-Gyimah (Filu Opoku-Gima).

Holivudui vis dar nepamirštant Harvey Weinsteino (Harvio Veinsteino) priekabiavimo skandalo, pastaraisiais mėnesiais kultūros renginiuose visame pasaulyje jų dalyviai rengiasi juodai. Taip jie rodo palaikymą prieš netinkamą seksualinį elgesį nukreiptoms kampanijoms, tokioms kaip „#MeToo“ ar „Time's Up“.

Šių metų britiškais „oskarais“ vadinami BAFTA apdovanojimai prasidėjo „Cirque du Soleil“ pasirodymu.

Net į 12 BAFTA apdovanojimų pretenduoja filmas „Vandens forma“ (The Shape of Water), aplenkęs po devynias nominacijas gavusius „Tamsiausią valandą“ (Darkest Hour) ir juostą „Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“ (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

Visi šie trys filmai pretenduoja tapti geriausia metų kino juosta, kaip ir drama apie Antrąjį pasaulinį karą „Diunkerkas“ (Dunkirk) bei drama „Vadink mane savo vardu“ (Call Me By Your Name).