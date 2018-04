Kardinaliai pasikeitęs J. Phoenixas sugrįžta į kino ekranus

„Kai repeticijos metu Joaquinas ėjo kameros link, pamačiau jame velnią“, – apie amerikiečių aktorių Joaquiną Phoenixą sako Lynne Ramsay. Naujame škotų režisierės filme „Tavęs niekada čia nebuvo“ („You Were Never Really Here“) bene paslaptingiausias Holivudo aktorius suvaidino rafinuotu žiaurumu garsėjantį samdomą žudiką Džo. Už šį vaidmenį jis buvo apdovanotas Kanų kino festivalio „Auksine palmės šakele“.