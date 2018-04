Kanų festivalio vertinimo komisijoje dominuoja moterys

Tarp penkių vertinimo komisijos moterų taip pat bus filmu „Selma“ garsėjanti amerikiečių scenaristė ir režisierė Ava DuVernay (Eiva Djuvernė) bei Burundžio dainininkė ir kompozitorė Khadja Nin (Chadža Nin).

Devynių narių komisijoje, kuri paskirs „Auksinę palmės šakelę“, taip pat dirbs kinų aktorius Chang Chenas (Čang Čenas), kanadiečių režisierius Denis Villeneuve'as (Deni Vilnevas), prancūzų rašytojas Robert'as Guediguianas (Roberas Gedigianas) ir rusų režisierius Andrejus Zviagincevas.

Metais, kai antraštėse dominavo judėjimas „#MeToo“, o Kanų konkursinėje programoje tarp 18 dalyvių yra tik trys režisierės, organizatoriai akivaizdžiai jautė būtinybę labiau įtraukti moteris.

Anksčiau šiais metais jie paskelbė, kad vertinimo komisijai vadovaus Australijoje gimusi C. Blanchett.

Mažiausiai keturi užpuolimai aktorių atžvilgiu, kuriais yra kaltinamas kino magnatas Harvey Weinsteinas (Harvis Veinsteinas), kaip teigiama, įvyko Kanuose.

Italų aktorė Asia Argento (Asija Ardžento) sakė, kad prodiuseris Kanuose ją išžagino, kai jai buvo 21 metai.

28 metų K. Stewart jau seniai yra svarbiausio pasaulyje kino festivalio numylėtinė. 2012 metais ji dalyvavo pagrindinėje konkursinėje programoje su Walterio Salleso (Valterio Saleso) filmu „Kelyje“ (On the Road/Sur la route), o 2014 metais – su Olivier Assayaso (Olivjė Asajaso) filmu „Zils Marijos debesys“ (Clouds of Sils Maria) ir Woody Alleno (Vudžio Aleno) „Cafe Society“.

Pernai K. Stewart Kanų festivalyje pristatė pirmą savo režisuotą trumpametražį filmą „Come Swim“.

Prancūzų aktorė L. Seydoux, kuri vaidino „bondiados“ filme „Spektras“ (Spectre), 2016 metais Kanuose lankėsi su prancūzų ir kanadiečių režisieriaus Xavier Dolano (Ksavjė Dolano) filmu „Tai tik pasaulio pabaiga“ (Juste la fin du monde).

Šiemet festivalis vyks gegužės 8-19 dienomis.