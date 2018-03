Kaip L. Vagonė pamilo Šri Lanką: neatgrasė net brangus ir komplikuotas skrydis

Kadangi su savo kompanione L. Vagonė bilietus pirko likus visai nedaug laiko nuo kelionės pradžios, skrydis nebuvo pigus, o ir be nesklandumų neapsieita. Pavyzdžiui, Kijeve porą valandų turėjęs trukti persėdimas truko 14 valandų. Negana to, keliautojos tas 14 valandų laukė be šiltų drabužių, kurie buvo likę Lietuvoje.

„Buvo tikrai verta“, – šypsosi L. Vagonė.

Pasak jos, galiausiai, nusileidus Šri Lankoje, net kvapą užėmė, nes temperatūrų skirtumas ten ir Lietuvoje buvo apie 40 laipsnių.

„Mes paprastai keliaujame be plano ir pasiliekame tam tikrose vietose, kur gerai jaučiamės, arba kur matome, kad galima vis iš naujo kažką rasti“, – LRT pasakoja keliautoja.

Visi jos įspūdžiai iš kelionės nugulė asmeniniame jos tinklaraštyje.

Daugiau apie kelionę – įraše.