K. Meschino po paviešintų intymių vaizdo įrašų: nenoriu, kad manęs gailėtumėte

Penktadienį internete buvo paviešinta asmeninė apsinuoginusios K. Meschino vaizdo medžiaga. Ją mergina buvo siuntusi tuometiniam savo širdies draugui, tačiau privačios žinutės tapo atviros visos Lietuvos mastu.

„Šie vaizdo įrašai buvo skirti mano buvusiam vaikinui Jonui, su kuriuo draugavome beveik 3 metus, o tuo laikotarpiu, kai siunčiau tai jam, mokiausi Italijoje ir draugavome per atstumą. Jaučiausi įsimylėjusi, planavau su žmogumi likti visą gyvenimą, dėl to pasitikėjau ir net nebūčiau pagalvojusi, kad kada nors liksiu tokia įskaudinta ir pažeminta“, – apie nemalonią situaciją prieš kelias dienas rašė pati K. Meschino. Mergina tikina, kad niekam nelinki patirti to, ką ji jaučia pastarąsias kelias dienas.

Naujausiame publikuotame įraše mergina ragina jos nesigailėti, nors tai ir yra jos didžiausias gyvenime patirtas išbandymas.

„Paskutinės dvi paros buvo nenusakomai sunkios, skaudžios man ir mano artimiesiems, gyvenime nesu buvusi taip viešai pažeminta ir išjuokta. Dabar, kai esu jau šiek tiek nurimusi, man nereikia ir nenoriu, kad manęs gailėtumėte. Rašau šį postą ir nepaleidžiu šios istorijos, nes tokie įvykiai yra per dažna ir per daug didelė problema šiuolaikinėje visuomenėje, šia istorija noriu įrodyti, jog teisingumas laimės ir jog nė viena mergina nėra nusipelniusi patirti to, ką šiomis dienomis patyriau aš“, – rašė Karolina.

„Jei man būtų 16 metų, gal manęs dabar jau ir nebebūtų, žinant kokia esu emocionali ir jautri. Yra tūkstančiai savižudybės atvejų dėl panašių priežasčių, daugybė merginų man parašė, jog jos ar jų draugės, pažįstamos yra patyrusios tą patį! Privačių nuotraukų, video platinimą. O kaip visi tie, kurie prisigalvoja žeminančių faktų ir piktybiškai skleidžia?! Manau, 90 proc. merginų yra tai patyrusios ir skaudžiai išgyvenusios, bet galbūt jautėsi bejėgės, negalinčios tam pasipriešinti“, – dėstė K. Meschino.

K. Meschino patirtis, kaip ji pati teigia, leido pažvelgti į šokiruojančią dabartį bei kiek moterų susiduria su šiais laikais ypatingai aktualiomis problemomis – privačios informacijos platinimu, šmeižtu, grasinimais ir net masinėmis patyčiomis.

"Facebook" nuotr.

„Noriu, kad visos susivienytume ir palaikytume viena kitą! Nesigėdykim savo seksualumo ir savo kūno, tokiais atvejais turime išlikti stiprios ir nesislėpti, negailėti savęs, o kalbėtis, nelaikyti savyje, o kovoti ir sugėdinti tuos beširdžius šlykštynes, kurie platina tokią medžiagą, piktybiškai ir mėgaujasi mūsų skausmu. Sunku suvokti, kad taip nehumaniškai elgiasi žmones...“ – sakė K. Meschino.

Mergina kartu su teisininkais kovoja, kad būtų sustabdytas ir medžiagos platinimas, o pinigus, kuriuos pavyks surinkti už moralinę žalą, ji žada paaukoti merginoms, kurios yra susidūrusios su panašiomis situacijomis.

„Labai džiaugiuosi, kad su labai stiprių teisininkų ir jūsų pagalba jau yra pašalinta daug vaizdo įrašų iš internetinės erdvės. Žinau, jog visų plėtros sustabdyti nepavyks, tačiau svarbiausia, jog yra didelis sąrašas žmonių vardų ir pavardžių, kurie dalijosi mano privačia informacija internete, ir jie bus nubausti. Sugalvosiu būdą, kaip paaukoti tuos pinigus, kuriuos pavyks surinkti už moralinę žalą, ir su jais padėti merginoms, kurios kenčia tą patį ir kurios neturi galimybių pasisamdyti advokatų. Jūsų palaikymas yra nežemiškas, jaučiuosi be galo laiminga, jog yra dar gerų žmonių ir kiekvienas jūsų žodis man reiškia be galo daug! Ačiū jums, tikiu jog galime pakeisti viską ir parodyti, kokia tai smarkiai nuvertinta problema!“ – rašė Karolina savo socialiniuose tinkluose.

Portalas jau rašė, kad vaizdo įrašai, kuriuose įamžinta nuoga socialinių tinklų žvaigždė tapo ne tik internautų, bet ir pramogų pasaulio atstovų pokalbių tema.