Jazzu ir J. Nainys pristato naują dainą: kūrinys pretenduoja tapti rudens hitu

Jonas Nainys artėjančio rudens proga paruošė ypatingą staigmeną. Jovani pseudonimu besivadininantis DJ‘us ir prodiuseris šį penktadienį (rugpjūčio 24 d.) pristato naują dainą „Keep It To Myself“. Naujasis kūrinys, kurį kritikai vadina realiu pretendentu į didžiausio Lietuvoje rudens hito titulą, įrašytas su dainininke Jazzu.

„Baladę „Keep It To Myself“ sukūrė žinomi dainų autoriai iš Švedijos, su kuriais pastaruoju metu dažnai bendradarbiauju“, – apie dainą sako J. Nainys. „Pirmąkart „Keep It To Myself“ išgirdau atliktą akustiškai, tačiau iškart pajutau, kad jau žinau, kaip ji skambės ir kas ją įdainuos. Pasidalinau daina su Jazzu, kuri ją įsimylėjo nuo pirmojo akordo. Gavosi „natūrali chemija“, kuri, neabejoju, palies tūkstančių muzikos mylėtojų širdis“.

Susižavėjimo nauja daina neslepia ir dainininkė Jazzu, mananti, kad šis kūrinys yra labai gražus. „Dėl įtempto darbų grafiko dainą įrašinėjome labai ilgai, tačiau darbas nenuėjo veltui – dabar ji skamba būtent taip, kaip mes ir norėjome“, – sako Jazzu. „Tai meilės daina apie santykius, išgyvenimus ir sentimentus, tačiau tuo pačiu ji yra lengvai įsimenama, pagal ją galima šokti. Tai prisiminimų daina, neleidžianti pamiršti, kad meilė yra gyva“.

Manoma, kad Jovani kartu su Jazzu įrašytą bendrą kūrinį „Keep it To Myself“ gali „gyvai“ atlikti Vilniaus miesto festivalyje „M.A.M.A. vasara“, tačiau patys atlikėjai neskuba to patvirtinti ar paneigti. Pirmą kartą rengiamam vienos dienos muzikos festivaliui „M.A.M.A. vasara“, kartu su Jazzu ir Jonu Nainiu, ruošiasi net 17 grupių ir atlikėjų. Pačioje Vilniaus širdyje, Kalnų parke, rugpjūčio 30 d. žiūrovus išskirtiniais pasirodymais džiugins Donny Montell, Jazzu, „Daddy Was A Milkman“, Radistai DJs, Leonas Somovas & „Highly Sedated“, GJan, „Freaks On Floor“, Mesijus, Beatrich, Linas Adomaitis, Ericos Jennings, „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“, „Bix“, Monique, Jurga, Vidas Bareikis ir Iglė.