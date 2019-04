Įvertinkite: Jazzu ir Jovani pristato naują kūrinį

Antradienio vakarą Lenkijos radijo stoties RMF FM eteryje nuskambėjo nauja Jovani ir Jazzu daina „I Should Have Known“. Šiai premjerai buvo skirtas ypatingas dėmesys, nes talentingų lietuvių tandemo ankstesnis darbas – kūrinys „Keep It To Myself“ karaliavo klausomiausios lenkų radijo stoties TOP 1 pozicijoje ir buvo sugrotas tūkstančius kartų. Lietuvių darbą įvertino ir didžiausia pasaulyje įrašų kompanija „Universal“.