I. Zasimauskaitė išlydėtuvėse atskleidė „Eurovizijos“ favoritus

„Tikiu į Dievą. Vyras moko, kad būtina koncentruotis į pozityvią gyvenimo pusę, o draugas sakydavo kiekvienos dienos pabaigoje išskėsti penkis pirštus ir juos lenkiant pasakyti po vieną gerą dalyką, įvykusį šią dieną“, – optimistiškai kalbėjo I. Zasimauskaitė.

Ievos išlydėtuves pradėjo filmas apie dainininkės kelią nuo atrankų iki patekimo į Lisabonoje įvyksiantį finalą, o vėliau renginių studijos šefas Ronaldas Nagrockis pakvietė kartu gaminti Portugalijos skonių įkvėptą patiekalą – žalią sriubą.

Nors I. Zasimauskaitė pastebėjo šefo drebančią ranką, pati teigė irgi labai besijaudinanti – labiau nei nacionalinės atrankos finale.

„Tai geras ženklas, vadinasi, man baisiau prieš mažiau žmonių. Gal Lisabonoje nebus taip baisu“, – juokiasi atlikėja.

Kol sriuba virė, I. Zasimauskaitė atliko sėkmę nacionalinėje atrankoje atnešusią dainą „When We`re Old“. Bedainuojant sukluso ne tik atlikėjos draugai, bet ir mažieji klausytojai, iki tol besilinksminę „Čiop čiop“ studijoje.

V. Bikaus sukurta daina leido išsipildyti stebuklui

Eurovizijos atrankose I. Zasimauskaitė dalyvavo penkis kartus, tačiau neabejojo, kad sėkmė aplankė dėl Vytauto Bikaus sukurto kūrinio.

„Daugelis sakė, kad jei ne aš, ši daina nebūtų tiek pasiekusi. Bet tiesa ta, kad jeigu ne V. Bikaus nuostabi daina, tai aš nebūčiau pajutusi jos“, – atsidėkojo I. Zasimauskaitė.

Anot jos, atlikėja labai ilgai ieškojo tokio žmogaus, kuris suprastų jos vidų ir galėtų tai sudėti į muziką.

„Tu esi visiškai tas žmogus, ačiū tau“, – tarė I. Zasimauskaitė ir dainos autoriui įteikė talismaną – laimės monetą, kurią šį rytą gavo tiesiai iš prezidento Valdo Adamkaus rankų.

„Eurovizijos“ delegacijos vadovas Lietuvoje Audrius Giržadas teigė, kad labai džiaugiasi I. Zasimauskaitės sėkme ir tuo, kad tai įvyko būtent dabar.

„Aš dėkoju Dievui, kad praėjo tie penkeri metai. Tu ta pati Ieva, bet iš tikrųjų – visai kita. Be to, sugebi dvi valandas užimti eterį – dainuoti, kalbėti ir būti su publika. To mums labai reikia“, – pabrėžė A. Giržadas.

Atsipalaiduoti leidžia vedų mokymasis ir meditacija

Paklausta, kaip susitvarko su jauduliu, atlikėja teigia kiekvieną dieną medituojanti ir besimokanti vedų.

„Medituoju negalvodama apie sceną. Anksčiau turėdavau labai didelę scenos baimę, o dabar ji sumažėjo – ir balsas mažiau dreba, ir drąsiau“, – apie tvarkymąsi su nerimu pasakojo I. Zasimauskaitė.

Atlikėja dėkojo visai komandai, kuri padarė, kad viskas, kas dabar vyksta, atrodytų kaip tikras stebuklas.

„Iš kiekvieno sutikto žmogaus galiu pasimokyti ir jie atneša tiek daug šilumos, kad nebeįmanoma būti blogu žmogumi. Santykiai net ir darbe yra svarbiausias dalykas. Jeigu nebus santykių, bet koks darbas taps nesvarbus“, – teigė dainininkė.

Vyto Nevieros/LRT nuotr.

I. Zasimauskaitė atliko Jovani sukurtą dainos remiksą ir teigė, kad Jonas Nainys kartu su Simona Naine ilgą laiką buvo pavyzdys to, kaip turėtų atrodyti dviejų žmonių santykiai.

„Anksčiau daug vaikščiodavau į vakarėlius ir man labai patiko „Radistai“. Bet visi žinojo – Jonas turi moterį, kuri jo laukia namie“, – prisimena I. Zasimauskaitė.

„Eurovizijos“ atstovė dėkojo ir spaudai, kuri pakeitė jos ankstesnį požiūrį.

„Jūs visi tapote mano draugais. Nebijojau su jumis kalbėtis, atvėriau tokius kampelius, apie kuriuos žino tik mano tikri draugai. Ir jūs nieko nepabloginote, nepaaštrinote, viską rašėte taip, kaip yra“, – dėkojo dainininkė.

Atlikėja teigė pati simpatizuojanti šių metų „Eurovizijos“ Austrijos, Airijos ir Ispanijos pasirodymams. Pastaruosius kūrinius atliko gyvai ir išlydėtuvių vakarą.

„Eurovizijos" komanda į Lisaboną vešis daugiau nei 2 mln. eurų draudimo apsaugą

„Mums, kaip ir daugeliui šalies žmonių, rūpi, kad Lietuvos atstovai „Eurovizijoje“ kuo geriau pasirodytų bei būtų saugūs. Gyvenime saugumo jausmą lemia mūsų artimiausių žmonių santykiai. Bendraudamas jautiesi emociškai saugesnis ir kai kažkuo rūpiniesi, kai kažkas rūpinasi tavimi, esi laimingesnis. Apie tai ir Ievos daina – net žvelgdamas į save ateityje, žinai, kad ir ten norėsi laikyti artimiausio žmogaus ranką“, – kalbėjo draudimo bendrovės „Gjensidige“ Rinkodaros vadovė Baltijos šalims Raminta Vileniškienė.

Lietuvos atstovai, išvykstantys į „Eurovizijos" dainų konkursą, šias metais į jį keliaus su daugiau nei 2 mln. eurų dydžio draudimo apsauga.

Trylikos asmenų Ievos Zasimauskaitės komanda apdrausta 2,2 mln. eurų vertės įvairių rūšių draudimu. Draudimo paketą Lietuvos delegacijai dovanoja draudimo bendrovė „Gjensidige“.

Lietuvos „Eurovizijos“ atstovė I. Zasimauskaitė ankstyvą šeštadienio rytą, 6.30 val. kartu su komanda išskris į Lisaboną. Kartu su ja skris ir nacionalinės atrankos dalyvis Jurgis Brūzga su visa šeima – dviem vaikais ir žmona Akmėja, kuri bus I. Zasimauskaitės pritariančioji atlikėja.