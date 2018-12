Homofobiški komentarai pakišo koją: K. Hartas nebeves „Oskarų“ ceremonijos

Aktorius, prieš porą dienų paskelbęs apie pasitaikiusią „gyvenimo galimybę“ vadovauti ceremonijai, dabar sako, jog Kino meno ir mokslo akademija pareikalavo atsiprašyti už savo senus komentarus arba jis neteks šio darbo. K. Hartas atsakė, kad minėti komentarai buvo parašyti beveik prieš dešimtmetį, ir nuo to laiko jis gerokai subrendo.

„Aš nusprendžiau paskelbti atsiprašymą. Tai padariau todėl, kad keletą kartų liečiau šią temą“, – sakė 39 metų K. Hartas vaizdo įraše, paskelbtame socialiniame tinkle „Instagram“.

„Pasakiau, kad dabar esu visai kitoks nei buvau tada. Aš tai padariau. Nesiruošiu grįžti prie senų dienų, nes pasikeičiau ir esu visai kitame savo gyvenimo etape“, – kalbėjo komikas.

Socialiniame tinkle „Twitter“ atsiprašė LGBT bendruomenės už „netaktiškus žodžius praeityje“.

„Apgailestauju, kad skaudinau žmones, – pridūrė jis. – Aš keičiuosi ir noriu keistis toliau. Siekiu vienyti žmones, o ne juos skaldyti. Su meile ir pagarba Akademijai. Tikiuosi, mes dar susitiksime.“

Dabar organizatoriams reikės surasti naują vedėją vasarį įvyksiančiai 91-ajai „Oskarų“ įteikimo ceremonijai.

Filmo „Džiumandži: sveiki atvykę į džiungles“ (Jumanji: Welcome to the Jungle) žvaigždė iškilmingame vakare vasario 24 dieną Holivude turėjo šeimininkauti po dvejų iš eilės metų, kai ceremoniją vedė pokalbių laidų vedėjas Jimmy Kimmelas (Džimis Kimelas).

Kas bebūtų apdovanojimų renginio vedėjas, jis jaus milžinišką spaudimą padidinti šio metinio šou reitingus. Pernai „Oskarų“ įteikimo ceremoniją žiūrėjo rekordiškai mažai – 26,5 mln. – žiūrovų. 2014 metais žiūrovų skaičius buvo 43 milijonai.

Kino meno ir mokslo akademija yra sakiusi, kad įveda virtinę pakeitimų žiūrimumui padidinti, įskaitant šou sutrumpinimą iki trijų valandų ir kai kurių apdovanojimų įteikimą per reklamines pertraukas.