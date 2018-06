„Haris Poteris ir pakeiktas vaikas“ pelnė apdovanojimą kaip geriausia nauja pjesė

Pjesė „Haris Poteris ir prakeiktas vaikas“ (Harry Potter and the Cursed Child) tęsia šio ciklo, sudaryto iš septynių didžiulio populiarumo sulaukusių knygų ir aštuonių filmų, sėkmę.

Dviejų dalių pjesės veiksmas vyksta praėjus 19 metų po įvykių, aprašytų paskutiniajame J. K. Rowling romane apie berniuką burtininką Harį Poterį. Johno Tiffany (Džono Tifanio) režisuotas pastatymas, kuriame Haris Poteris ir jo draugai vaizduojami jau suaugę, prieš atkeliaudamas į Ameriką jau pelnė Londone devynis „Olivier“ apdovanojimus ir pakerėjo tiek žiūrovus, tiek kritikus.

Dėl „Tony“ apdovanojimo jis varžėsi su Lucy Kirkwood (Liusi Kerkvud) pjese „Vaikai“ (The Children), Claire van Kampen (Kler van Kampen) „Farineliu ir karaliumi“ (Farinelli and The King), Ayado Akhtaro (Ajado Achtaro) „Junk: The Golden Age of Debt“ ir Johno Alberto Leguizamo (Džono Alberto Legvizamo) „Latin History for Morons“.