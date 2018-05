„Grammy“ apdovanojimui nominuotas duetas „Sofi Tukker“ koncertuos Lietuvoje

Šis kūrinys skambėjo reklamoje, pristačiusioje naujausią „Apple“ išmanujį telefoną „iPhone X“. Vienintelį koncertą mūsų šalyje „Sofi Tukker“ surengs jau liepos 25 d. „Vasaros terasoje“ Vilniuje.

Bilietus į „Sofi Tukker“ koncertą nuo gegužės 28 d. 10 val. ryto bus galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internetu: www.bilietai.lt. Nuo šio penktadienio, gegužės 25 d., 10 val. ryto su specialiu kodu išankstinius bilietus galės įsigyti registruoti „Live Nation Lietuva“ fanų klubo nariai.

Tuckeris Halpernas užaugo Bostone ir mokėsi prestižinėje privačioje mokykloje. Krepšininku svajojęs tapti jaunuolis vis tik pasirinko muzikanto kelią. Sulaukęs 21-erių metų, T. Halpernas sunkiai susirgo ir metus negalėjo lankyti mokyklos. Būtent tada jis išmoko groti ir prodiusuoti elektroninę muziką. Sophie Hawley-Weld gimė Vokietijoje, tačiau vėliau keletą metų gyveno Kanadoje ir Italijoje. Mokyklos teatrui dainas rašiusi mergina anksti pradėjo groti akustine gitara bosa nova kūrinius, dalyvavo jazzo muzikos trio veikloje. Sophie ir Tuckeris susitiko vienoje meno galerijoje ir netrukus pradėjo muzikuoti bei kurti kartu.

Prieš dvejus metus debiutinį mini albumą „Soft Animals“ išleidęs duetas iškart pelnė publikos simpatijas. Ypač didelės sėkmės sulaukė dueto daina „Drinkee“, kuri 2017 m. buvo pristatyta „Grammy“ apdovanojimui „Best Dance Recording“ nominacijoje. Šis kūrinys, sukurtas adaptavus žinomo brazilų poeto Chacal poemą, taip pat skambėjo ir pernai pasirodžiusiame amerikiečių kino filme „The Incredible Jessica James“. „Drinkee“ įvairiose muzikos grojimo platformose yra perklausyta daugybę milijonų kartų ir buvo parduoda auksiniu tiražu Italijoje, o populiariausių hitų sąraše Turkijoje pasiekė 2-ą vietą.

Dainą „Drinkee“ išgirdo ir „Apple“ kompanijos atstovai, pasiekę, kad pasauliniu hitu tapęs kūrinys skambėtų „Apple Watch“ reklamoje. Vėliau įvairius „Apple“ gaminius reklamavo dar dvi „Sofi Tukker“ dainos „Best Friend“ ir „That's It (I'm Crazy)“. Netrukus duetas sulaukė kvietimų koncertuoti ir netgi surengė ypatingai gerai įvertintą pasirodymą didžiausiame Amerikoje muzikos festivalyje „Coachella“. „Sofi Tukker“ prisijungė prie šokių muzikos žvaigždžių „Odesza“, su kuriomis surengė bendras koncertines gastroles.

Šių metų balandį „Sofi Tukker“ išleido debiutinį albumą „Treehouse“, kuris pasiekė perkamiausių Amerikoje šokių muzikos albumų Top 5. Melomanų ir kritikų puikiai įvertintą albumą duetas pristato pasaulinėse „Treehouse World Tour“ gastrolėse, kuriose atsirado vietos grupės koncertui Lietuvoje: „Vasaros terasoje“ Vilniuje „Sofi Tukker“ koncertuos liepos 25 d.

