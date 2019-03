G. Vagelis: norą rūpintis vaikais atrasti labai lengva

„Internete matome gražią kasdienybę: atostogų, prabangaus maisto, stilingų derinukų nuotraukas. Tai – mūsų socialinis burbulas, į kurį labai smagu paspoksoti, pavarvinti seilę. Vis dėlto, šiais laikais ypač lengva pamiršti, kad ne visi gyvena prabangiuose namuose. Kai kuriems ir sriubos lėkštė tampa nekasdiene prabanga“, – kalbėjo žinomas vyras.

„Man tikrai pasisekė – augau mylimas, džiaugiausi šilta vaikyste. Puikiai suprantu, kad taip pasisekė ne kiekvienam, todėl be galo džiaugiuosi ir vertinu, jog šiemet buvau pakviestas tapti paramos koncerto „Gelbėkit vaikus“ dalimi. Daugybę kartų pats aukojau šios akcijos metu, tikiu, kad iškeisti eilinį kavos puodelį į galimybę kažkam dovanoti pietus – prasminga. Šiemet galėsiu prisidėti ne tik auka – pasirodysiu tiesioginėje jaukaus šventinio koncerto transliacijoje“, – džiaugėsi G. Vagelis.

„Manau, norą rūpintis vaikais atrasti labai lengva. Nemėgstu, kai žmonės kviečiami paremti dėl to, kad tarp tų vaikų gali atsirasti dideli talentai. Vaikams reikia padėti be išlygų – net jei jie netaps pasaulinio garso žvaigždėmis. Tikiu, kad mūsų visų pareiga yra rūpintis vaikais. Tą reikėtų daryti be jokių priežasčių, be jokio įkalbinėjimo. Dalintis tuo, ką turi – elementarus žmogiškumas“, – teigė dainininkas.

Jau šį penktadienį 19 val. LNK žiūrovus ir vėl kvies prisijungti prie šilčiausio metų vakaro – paramos koncerto „Gelbėkit vaikus“. Dėl kiekvieno vaiko susivienys ryškiausios Lietuvos žvaigždės, įspūdingus pasirodymus dovanos „Finalo ketverto“ nariai, Marius Jampolskis, Radži, Vaida Genytė, Katažina Zvonkuvienė, Liepa Norkevičienė, Alana Šport, Jonas ir Vakarė Sakalauskai, Sofija, Kleopatra ir Julija Vasilevskytės, „Mokinukės“, „Queens of Roses“, „El Fuego“, naujos dainos premjera nustebins Monika Linkytė.