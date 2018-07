„Forbes“: K. Jenner jau netrukus gali nukarūnuoti M. Zuckerbergą

Kim Kardashian netikra sesuo su savo kosmetikos įmone „Kylie Cosmetics“ ir kitais pajamų šaltiniais jau yra uždirbusi 900 mln. dolerių (769 mln. eurų), rašo „Forbes“ rugpjūčio mėnesio numeryje. Ji jau netrukus gali aplenkti „Facebook“ įkūrėją Marką Zuckerbergą, kuris milijardieriumi tapo būdamas 23-ejų.



Jau dabar Kylie Jenner yra jauniausia „Forbes“ sudarytame turtingiausių JAV moterų sąraše. Su savo įmone 20-metė, žurnalo skaičiavimu, jau yra pardavusi kosmetikos prekių už 630 mln. dolerių. Bendra įmonės vertė, konservatyviais vertinimais, siekia 800 mln. dolerių, toliau rašo „Forbes“. Dar 100 mln. dolerių į jaunos moters sąskaitas įplaukė už pasirodymus televizijoje, reklamos sutartis ir dividendus. Po metų, anot „Forbes“, K. Jenner gali perkopti milijardo dolerių ribą.



Kylie yra Kris ir Caitlyn Jenner duktė, ji jau daug metų filmuojasi realybės šou „Keeping Up with the Kardashians“. Kaip ir dauguma šeimos narių, ji labai aktyvi socialiniuose tinkluose. Kylie tviteryje ir instagrame turi milijonus sekėjų.



Kai ji vasarį instagrame paskelbė apie savo dukters Stormi gimimą, įrašas greitai sulaukė daugiausiai patiktukų nuo tinklo įkūrimo. Trečiadienį Kylie paskelbė „Forbes“ viršelio nuotrauką ir parašė: „Ačiū „Forbes“ už šį straipsnį ir pripažinimą“.