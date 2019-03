Filmas „Mes“ – puikaus režisieriaus puiki siaubo juosta (apžvalga)

Jeigu jums patiko Jordano Peele's filmas "Pradink" (angl. "Get out") ir dar nepavargote nuo rasės klausimo kine, o ir nuo siaubo filmų, tuomet kino teatruose odą jums pašiurpins dar viena puikaus režisieriaus puiki siaubo juosta lakonišku pavadinimu "Mes".

Pionieriai

Pastaraisiais metais galima pastebėti tikrą juodaodžių režisierių pionierių desantą – į kino teatrus atkeliauja vis daugiau juostų, kurios pasakoja apie ilgus metus paribyje buvusios milžiniškos visuomenės grupės gyvenimą, meilę, lūkesčius, bėdas ir iššūkius, su kuriais jie turi susidurti bemaž kiekvieną dieną šiame baltųjų valdomame pasaulyje.

Be abejo, vieni filmai taip ir lieka užstrigę nišoje arba pripažinti tik juodaodžių bendruomenių, tačiau pastaruosius porą ar trejetą metų galima pastebėti tendenciją, kad juostos apie rasinius skirtumus ar iššūkius, su kuriais susiduria juodaodis šiuolaikiniame pasaulyje, sulaukia ir pretenzingų kino žiūrovų ar net akademijos dėmesio.

Jau minėta juosta "Pradink" buvo vienas iš puikių ir gaivių vėjo gūsių seniai apkerpėjusioje kino industrijoje, o tinkamai šokiruojanti ir neįtikimai liūdna istorija apie homoseksualaus juodaodžio vyro vaikystę ir brandą "Mėnesiena" (angl. "Moonlight") buvo pripažinta geriausia 2016 m. juosta "Oskarų" ceremonijoje.

Ir, beje, visiškai teisingai, nors tų metų apdovanojimai ir nepraėjo be skandalų – visi tikėjosi, kad statulėlę už geriausią metų juostą gaus "La la žemė" (angl. "La la land") ir skaitant laureato pavadinimą būtent šis filmas ir buvo paminėtas, iš tiesų blizgantį auksu "Oskarą" tą kartą parsinešė "Mėnesienos" kolektyvas. Daug kam tai labai nepatiko ir užkliuvo, bet, galima sakyti, būtent tai ir buvo vienas iš progresyvių konservatoriškų "Oskarų" šuolių, išėjęs tik į gera.

Sutapimas ar ne, tačiau abi juostos buvo kurtos taip pat juodaodžių režisierių, nors anksčiau sėkmingiau apie rasę kalbėdavo būtent gerai įsitvirtinę baltosios rasės atstovai ta prasme, kad juostos buvo įvertintos kino kritikų ar "Oskarų" komisijos.

Reikėtų pabrėžti, kad "Oskarai" už geriausius vaidmenis juodaodžiams teikiami jau nuo 1939 m. – tuomet jį gavo juostoje "Vėjo nublokšti" vaidinusi Hattie McDaniel – pirmoji juodaodžių rasės atstovė, gavusi tokį apdovanojimą. Tačiau būtent geriausio režisieriaus vardą dar turi apginti ši mums visiems broliška rasė.

Mes – tai jūs

Juostos "Mes" autorystė atitenka jau gerai pasižymėjusiam J.Peele, kuris prieš porą metų išsiuntė stiprią žinutę apie vis dar vyraujantį rasizmą filmo "Pradink" pavidalu. Dabar po pasaulį pasklisianti juostą "Mes" irgi nėra vien tik siaubo pasakojimas apie juodaodžių šeimyną, kurią užpuola nelaukti svečiai. Panašu, kad "Mes" vėl yra alegorija apie rasę ir visuomenę, kurią perpratus gali pasidaryti neįtikimai nejauku. O kažkuriuo lygiu tai yra pasakojimas ir apie mus.

Vien kuo dėtas filmo pavadinimas – tai ne vien tik priminimas, kad ši istorija gali atsitikti visiems, bet kartu ir nuoroda į juostos siužetą. Jauną šeimą užpuola ne šiaip sau baltieji ekstremistai ar aukštesnės klasės baltaodžių šeimyna, bet visiškai identiškai kaip ir jie atrodantys atvykėliai. Jie atrodo lygiai taip pat, kaip ir šeimyna, elgiasi taip pat, kaip ir jie, ir net kalba apie tą patį – vienintelis skirtumas tas, kad užpuolikai yra subjauroto veido.

Čia galima įžvelgti ir C.G.Jungo psichologijos teorijos apie Šešėlį – tai, ką kiekvienas iš mūsų turime savyje tamsaus ir instinktyvaus bei neracionalaus, o galbūt ir labai blogo. Taip ir šeimyna iš "Mes" pamato savo tamsiąją pusę tiesiogine to žodžio prasme – ar tai nebūtų siaubinga realybėje?

Filmą "Mes" tikrai verta pamatyti. Ir ne vien tik siaubo filmų fanatikams, kurie į kino teatrus eina net ne visada rinkdamiesi, ką pasižiūrėti. "Mes" yra juodaodžių kino reiškinys, kurį privaloma pamatyti visiems, ir ne vien tik dėl rasinių klausimų, bet ir dėl to, ką po filmo galime pamatyti tamsaus savyje.

"Mes" ("Us")

Žanras: siaubo trileris

JAV, 2018

Režisierius Jordanas Peele.

Vaidina Lupita Nyong'o, Winstonas Duke'as, Elisabeth Moss, Anna Diop ir kiti.

Įvertinimas:

Muzika – 2/3

Scenarijus – 3/3

Įtampa – 3/3

Aktoriai – 2/3

Režisūra – 2/3

Bendras – 2,4

Kino teatruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje nuo kovo 22 d.:

Kritę angelai sargai

Kriminalinių filmų apie policijos žiaurumą ir susikompromitavusius policininkus apstu, tačiau dar vienas šios didelės šeimos narys vėl atkeliauja į kino ekranus ir prašosi sau dėmesio. Iškalbingu pavadinimu "Velkami per betoną" pavadinta juosta pasakos apie du buvusius karius, kuriuos vaidina seniai ekranuose matytas Melas Gibsonas ir anksčiau dažniau komedijose pasirodantis Vince’as Vaughnas, kurie persikvalifikuoja bei tampa policininkais. Tačiau seni įgūdžiai – per daug agresijos ir problemų sprendimas naudojant jėgą pakiša koją dviem policininkams, kai jų nusikaltimą užfiksuoja kameros. Toliau seka nušalinimas nuo pareigų ir elementarus badas – tiek maistui, tiek pinigams, o visa tai nuveda prie dar didesnių nusikaltimų, kuriuos padaro angelai sargai. Kriminalinė drama "Velkami per betoną" pasakos šių dviejų porininkų policininkų istoriją ir siekį prasimušti, išgyventi ir siekti laimės – tiesa, tikrai ne visada tinkamomis priemonėmis.

24-asis pavasaris kine

Kaip ir kiekvieną kovą, į Lietuvą sugrįžta ne tik pavasario šaukliai vieversiai ar varnėnai, bet ir vienas didžiausių ir žiūrovų mėgstamiausių kino festivalių "Kino pavasaris". Šiemet geriausiu pasaulio kinu galės mėgautis net 19-os miestų gyventojai – tikras kinofilų pavasaris vyks ne tik didžiuosiuose miestuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, bet ir Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Utenoje, Gargžduose, Anykščiuose, Varėnoje, Mažeikiuose, Jonavoje, Telšiuose, Tauragėje, Visagine, Druskininkuose, Šakiuose ir Birštone. Programa taip pat žavi savo išskirtinumu ir proga įvairiausio skonio žiūrovams rasti sau tinkamiausią juostą: programa suskirstyta į penkias tematikas: "Metų atradimai", "Festivalių favoritai", "Meistrai", "Kritikų pasirinkimas" ir Europos debiutų konkursas, tad žiūrėti šį pavasarį tikrai bus ką. "Kino pavasaris" užkariaus Lietuvą jau nuo kovo 21 d. ir tęsis iki pat balandžio 4 d.

