Festivalis „Yaga Gathering“: išdrįsk tapti tuo, kuo visada svajojai

„Yra keletas vertybių, į kurias orientuojamės planuodami „Yaga Gathering“ veiklas. – pasakoja festivalio kūrybinių dirbtuvių koordinatorė Emilija. – Pirma, veiklos turi būti įtraukiančios, todėl jas veda savos srities profesionalai, turintys puikius bendravimo įgūdžius ir gebantys motyvuoti. Antra, veiklos remiasi tolerancijos, pagarbos aplinkai ir aplinkiniams principais. Ir trečia, šiais metais norime akcentuoti radikalią saviraišką, tiek vidinio, tiek išorinio „aš“. Be to, kadangi „Yaga“ stengiasi būti „žalias“ festivalis, kostiumo, kaukių ir dalyje kitų dirbtuvių bus naudojamos second hand arba perdirbtos medžiagos.“

Festivalio dirbtuvės sieks išpildyti pagrindinę 2018 m. „Yaga“ temą – Shapeshifting. Lankytojai turės galimybę papuošti savo kūną laikinomis arba permanentinėmis tatuiruotėmis, pasirinkę laikinus chna dažus arba senovinį „stick-and-poke“ metodą, kuriame nenaudojamos elektroninės mašinėlės. Grožio salonas „Frizūra“ organizuos kūno tapybos dirbtuves, o meno studija „Artoteka“ rengs autentiškų veido kaukių gamybos sesijas. Išsinerti iš senos odos ir susikurti naują lankytojams padės duetas MAPKA© ir House of Kulkidz, kurie dalinsis įvaizdžio kūrimo paslaptimis, demonstruos kaip susikurti kostiumo detales iš netikėtų objektų ir padės atnaujinti jau turimus rūbus.

„Pastaraisiais metais festivalio publika tampa vis smalsesnė ir drąsesnė. Lankytojai noriai išbando naujas, jiems nepažįstamas ir negirdėtas veiklas, o mes prie šių poreikių stengiamės kaip įmanoma geriau prisitaikyti. Ne paslaptis, kad dirbtuvių programos sudarymas, kaip ir kiti festivalio paruošiamieji darbai, yra iššūkis – tai reikalauja ne tik kantrybės, bet ir tikslaus įsivaizdavimo kaip viskas atrodys renginio metu. Tačiau festivalis ateina, ir tuomet, lankytojų šypsenos atperka visa įdėtą triūsą,“ – darbo realijomis dalijasi Emilija.

„Yaga“ kūrybinių dirbtuvių programoje akcentuojamas ne tik fizinės formos keitimas, bet ir dvasinės metamorfozės, saviraiška plačiąja prasme. Tarp festivalio šios programos akcentų yra meninkė Shaltmira, Lietuvoje išgarsėjusi savo unikaliais komiksais, festivaliui ji ruošia raganiškumo ir mantrų kupiną užsiėmimą. Programoje pasireikš ir nemažai fotografijos pasaulio atstovų. Fotografė Marla Singer (Rūta Jankauskaitė) pasakos apie gatvės meno judėjimą ir atskleis „naglai tiesmuko kovojimo už teisybę pasekmes“, o fotografas Nerijus Paluckas kalbės apie kaukes kasdieniame gyvenime. Nusiteikę ypatingai kūrybiškai lankytojai galės pasigaminti camera obscura ir fotografės Ieva Royus pagalba užfiksuoti norimus vaizdus.