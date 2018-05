Festivalis „Granatos Live“ skelbia hiphopo atlikėjus

Festivalyje, kuris vyks rugpjūčio 3-5 d. Lietuvos liaudies buities muziejaus teritorijoje Rumšiškėse, jau ketvirtus metus hiphopo talentams bus skirta atskira, „Lnk.lt“ vardu pavadinta, scena.

Hiphopo muzikos sensacija ir pogrindžio genijumi vadinamo „Šventinio bankucheno“ itin pristatinėti nereikia – po „Lietuvos istorijos repo“ apie šį atlikėją žino ir keturmečiai. Per parą tapęs „Youtube“ žvaigžde, šiandien po „Šventinio bankucheno“ slapyvardžiu besislepiantis Lukas Šidlauskas gali pasigirti ne tik 4,6 mln. savo surepuotos istorijos peržiūrų ar laimėtomis M.A.M.A. statulėlėmis – jis turbūt vienintelis reperis šalyje, kurio kūrinio tekstas įtrauktas į lietuvių literatūros vadovėlį.

Po visą pasaulį išsibarstę „Despotin Fam“ nariai – prodiuseris ir aranžuotojas Vitalijus Vaiper Puzyriovas, garso inžinierius ir tekstų kūrėjas Paulius Shmekla Sugintas, freestyle čempionas Justas Liezhuvis Rudžianskas ir repo metraštininkas Vytas Laikrodis Endriulaitis – muziką kurią per atstumą laisvus rytus, dienas bei vakarus leisdami virtualioje studijoje. Prieš kurį laiką jų albumo „Vienas“ kertinei dainai „Nemiriau“ sukurtas vaizdo klipas tarptautiniame kino festivalyje „Kino pavasaris“ buvo apdovanotas pagrindiniu komisijos prizu, tad įdomu kuo šie Lietuvos repo scenos senbuviai nustebins šįkart – naujas jų albumas „Bepale(io)vos“ pasirodys jau 2018 m. rudenį.

Ne pirmus metus Lietuvos hiphopo kultūros pasaulį sprogdina ir „Mad Money“. Dueto, keliskart nominuoto Lietuvos hiphopo muzikos ir M.A.M.A. apdovanojimuose, tekstų autorius ir pagrindinis vokalistas Gediminas scenoje – nuo 2011-ųjų. O po to, kai kartu su Innomine išleido singlą „Tau tai patinka“, atsirado ne tik „Mad Money“ slapyvardis, bet ir aibė fanų. Du albumus išleidusių „Mad Money“ – Gedimino ir JSK – paskyra „Yotube“ platformoje šiuo metu yra didžiausią sekėjų skaičių ir bene daugiausiai peržiūrų turinti lietuviškos grupės/atlikėjo paskyra.

Reperis Ironvytas Lietuvos publikai pažįstamas ne tik dėl savo įspūdingų raumenų. Vienas charizmatiškiausių ir ryškiausių Lietuvos repos scenos atstovų savo pirmosios M.A.M.A. nominacijos sulaukė net neišleidęs debiutinio albumo. Jo vaizdo klipų peržiūros „Youtube“ kanale skaičiuoja milijonus, „Pirmas“ albumas buvo išgraibstytas taip greit, kad prireikė papildomo tiražo. Šiuo metu jau du albumus išleidęs Ironvytas įrašinėja trečiąjį solinį albumą.

„Lnk.lt“ scenoje šiemet bus galima išvysti ir dar vieną M.A.M.A. apdovanojimų nominantą. Hiphopo grupės „Tie geresni“ narys Karpiz, kuris pasižymi aštriais, kritiškais, neretai saviironiškais bei absurdiškais kūriniais scenoje pasirodys kartu su DJ Swix. 2017-aisiais pasirodęs solinis Karpio, kurio tikrasis vardas – Vytautas Strazdas, albumas „Netikras albumas“, Lietuvos hiphopo muzikos apdovanojimuose buvo pripažintas metų albumu.

Dar viena hiphopo grupė, kuri pasirodys festivalyje „Granatos Live“ – „8 kambarys“. Į kiekvieną kūrinį įdedantys visą savo širdį ir 110% darbo grupės nariai Talaz ir Corsalis per kelerius metus spėjo užsiauginti savo klausytojų armiją ir 2018-ųjų pradžioje pristatė debiutinį albumą „Atlantida“. Prieš metus „Granatos Live“ hiphopo sceną sprogdinę kartu, šįkart Erke ir Micro One surengs atskirus koncertus. Erke (kitaip žinomas kaip Themyouandm3) – kontraversiškas, itin stipria lyrika pasižymintis atlikėjas, turintis labai lojalų gerbėjų ratą Lietuvoje, o tamsaus ir pikto repo atstovas Micro One, kuris dukart buvo tituluotas „Metų MC“, save pristato kaip „tamsos valdovą, liūdesio princą, lietaus imperatorių ir nakties užkalbėtoją“.

Specialiai festivaliui „Granatos Live“ jėgas sujungė du stiprūs solo atlikėjai – RA ir Regis. RA, kitaip žinomas kaip Radvilas, publikos mėgiamas dėl stipraus „raggamuffin“ balso tembro bei netradicinių hiphopo muzikai aranžuočių, kurios apima nuo klasikos iki house. Regis, grupės „Skoolz“ lyderis, prieš kelis metus nuskynęs pergalę „Lietuvos MC Battle“ kovoje, šiandien jau sėdi teisėjo pozicijoje ir kartu su RA sakosi esą potencialia repo muzikos bomba.

Vos prieš kelias savaites debiutinį albumą „Yellow“ pristatęs MEANDI neslepia, jog yra smarkiai įkvėptas vakarietiško hiphopo, trap ir RnB. Pasak Meandi, pagrindinis jo siekis – įnešti į klausytojų gyvenimą spalvų. Ne mažiau ambicijų „keisti“ turi ir grupė „Flying Saucer Gang“. Anot jų, vakarietiškas ir inovatyvus grupės skambesys išsprogdino nusistovėjusią lietuviško hiphopo sceną ir būtent tai garantavo jiems sėkmę. Savo energija bei muzika su repo mėgėjais festivalyje „Granatos Live“ dalinsis ir Omerta. Vienas geriausių lietuviško repo atlikėjų ne kartą buvo nominuotas M.A.M.A. apdovanojimuose, prieš kelis metus išleido pirmą trigubą lietuviško repo albumą, o šiemet jau spėjęs išleisti akustinį albumą „Omerta Goes Acoustic“ šiuo metu dirba ties nauju studijiniu albumu.

