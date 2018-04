Festivalis „Betsafe Radistai Village’18“ paskelbė įspūdingą žvaigždžių rinktinę

Priešpaskutinį liepos savaitgalį tris dienas ir dvi naktis šėlsiančius festivalio dalyvius džiugins daugiau kaip 50 puikiai žinomų didžėjų ir atlikėjų, rašoma pranešime spaudai.

„Pernai šventėme Radistų karjeros dešimtmetį ir išsikėlėme uždavinį šių metų renginį paversti pačiu įspūdingiausiu mūsų festivaliu. Gerą nuotaiką užtikrins visa rinktinė geriausių didžėjų ir atlikėjų iš viso pasaulio ir Lietuvos. Be to, žiūrovų lauks kaip niekada daug pramogų ir užsiėmimų“, – sako R. Mackevičius.

„Viena įdomiausių veiklų organizuojant festivalį yra atlikėjų paieška. Jau beveik 20 metų domiuosi visa elektronine šokių muzika: seku DJ’us socialinėje erdvėje, stebiu jų pasirodymus ir interviu, – sako Jonas Nainys. –Neapsakomas jausmas, kai gali parašyt ar paskambint savo mėgstamam DJ‘ui ir pasiūlyti jam pasirodyti pas mus, Lietuvoje. 2011 m. vykusiame „Miami Ultra“ festivalyje išgirdau Cedric Gervais. Pamenu, kaip tada norėjau su juo susipažinti, ir štai, šiemet jis gros mūsų festivalyje!“.



Legendinis „Grammy“ laimėtojas C. Gervais

Cédric DePasquale Gervais yra prancūzų DJ‘us, house muzikos įrašų prodiuseris ir aktorius, gyvenantis Majamyje, Floridos valstijoje. 2013 m. jis prodiusavo dainininkės Lana Del Rey hito „Summertime Sadness“ remiksą, kuris buvo pripažintas geriausiu pasaulyje tais metais remiksuotu kūriniu ir pelnė prestižinį „Grammy“ apdovanojimą. C. Gervais yra išleidęs du sėkmingus solo albumus „Experiment“ (2006 m.) ir „Miamication“ (2011 m.) ir prodiusavęs singlus nesuskaičiuojamam būriui muzikos žvaigždžių, tarp kurių yra Tyga, BT, Katy Perry, Dido, Lana Del Rey, Florence + the Machine, Miley Cyrus, Odesza, Sigala, Clean Bandit, David Guetta, Sigrid, Niall Horan, Kelly Clarkson ir daugelis kitų.



Britų progresyvaus house duetas „Third Party“

Britų duetas „Third Party“, kurio pavadinimas stilizuotai rašomas „Third ≡ Party“, atstovauja progresyvų house muzikos žanrą. Iš Esekso rajono Londone kilę Jonnie Macaire ir Harry Bass labiausiai išgarsėjo po to, kai kartu su pasauline žvaigžde Martin Garrix įrašė kūrinį „Lions In The Wild“. Karjeros pradžioje jie startavo kaip prodiuseriai, kartais išleidžiantys savo singlus, tačiau šiandien „Third Party“ kūrybą leidžia įtakinga šokių muzikos įrašų kompanija „Size Records“. Po didelės sėkmės sulaukusių Steve Angelo ir Martin Garrix singlų, duetas prodiusavo Emeli Sande, Tiesto, „Red Hot Chili Peppers“, Sigma, Kygo ir daugelio kitų muzikos žvaigždžių kūrinius. 2017 m. pabaigoje „Third Party“ išleido debiutinį albumą „Hope“ ir šiandien tarptautinėje erdvėje šis duetas yra pripažįstamas kaip vienas geriausių elektroninės muzikos scenoje.



Olandų duetas „Firebeatz“

„Firebeatz“ yra olandų muzikos prodiuserių Tim Benjamin Smulders ir Jurre van Doeselaar duetas. 2008 m. Tilburgo mieste karjerą pradėjęs kolektyvas išleido sėkmės sulaukusius hitus „Dear New York“, „Here We F*cking Go“ ir „Helicopter“. Netrukus po to duetą pastebėjo didžiosios elektroninės muzikos žvaigždės Calvin Harris, Tiësto, Martin Garrix, Afrojack, Chuckie, Sander van Doorn, Dimitri Vegas & Like Mike, Thomas Gold ir „R3hab“. „Firebeatz“ yra itin paklausus prodiuserių duetas, jo paslaugomis naudojasi įvairių muzikos žanrų atlikėjai ir grupės: Pitbull, James Blunt, Ian Carey, Snoop Dogg, „Freestylers“, Flo Rida, Timbaland, Fatman Scoop, Alex Gaudino, Wynter Gordon, „Bingo Players“ ir Sean Paul.

„Future Jack“ judėjimo žvaigždė D.O.D.

Lankasterio mieste (Anglija) gimęs britų DJ‘us ir įrašų prodiuseris Dan O'Donnell elektroninės muzikos pasaulyje yra žinomas kaip D.O.D. Karjerą pradėjęs 2009 m., šis prodiuseris netrukus sudomino elektroninės muzikos legendą Laidback Luke, kuris vienas pirmųjų palaikė D.O.D. – bendras jų hitas „Flashing Lights“ buvo išleistas 2014 m. Nuo tada D.O.D. yra vienas geidžiamiausių atlikėjų, kurį groti kviečiasi „Ultra Music“ ir daugelis kitų didžiausių elektroninės muzikos festivalių pasaulyje. 2016 m. D.O.D. išleido singlą „Blip“, kuriame gimė naujas muzikos skambesys. Jį prodiuseris pavadino „Future Jack“. Šiuo metu D.O.D. bendradarbiauja su neseniai atsikūrusios grupės „Swedish House Mafia“ nario Axwell įrašų kompanija „Axtone“.



Olandų duetas Mr. Belt & Wezol

Olandų muzikos prodiuserių duetą Mr. Belt & Wezol 2013 m. įkūrė Bart Riem ir Sam van Wees. Karjeros pradžioje duetas savo kūrinius nemokamai skelbdavo įvairiose muzikos platformose, tačiau jau po metų jį pastebėjo didžiausia elektroninės muzikos įrašų kompanija „Spinnin‘ Records“, išleidusi hitais tapusius Mr. Belt & Wezol kūrinius „Shiver“ ir „Feel So Good“. Dar didesnė sėkmė lydėjo kitus du dueto singlus: „Finally“ ir „Somebody To Love“. Be solo karjeros, Mr. Belt & Wezoll aktyviai padeda kitiems atlikėjams, prodiusavo muzikos žvaigždžių Drake, Wildchild, Sander van Doorn, Oliver Heldens, Alle Farben, Showtek, MNEK & Zara Larsson, MOGUAI, Ofenbach, Lost Frequencies ir daugelio kitų kūrybą.



Energingieji olandai „The Antidote“

Energija pulsuojantį šou festivalyje surengs nutrūktgalvių olandų DJ‘ų duetas „The Antidote“, kurių pasirodymai prilygsta tikrai revoliucijai. Kasmet daugiau nei 15-oje šalių koncertuojantis duetas dažnai groja su Hardwell, Afrojack, Nicky Romero ir kitomis elektroninės muzikos žvaigždėmis.



Lietuviško kraujo turintis šveicarų DJ‘us Gil Glaze

Festivalyje taip pat dalyvaus lietuviško kraujo turinti viena ryškiausių elektroninės muzikos žvaigždžių Šveicarijoje – Ciuricho mieste įsikūręs DJ‘us ir prodiuseris Gil Glaze. Nebe pirmą kartą Radistų kvietimu protėvių šalyje apsilankysiantis G.Glaze reguliariai groja populiariausiuose pasaulio klubuose. Atlikėjas kiekvieną savaitę rengia radijo šou „We Love Ibiza“, kurį transliuoja radijo stotis „Planet 105“. Dėl išskirtinio talento anksti pastebėtas G.Glaze koncertuoja su pačiomis garsiausiomis muzikos žvaigždėmis: David Guetta, Steve Angello, EDX, Tiesto, „Kaskade“, Otto Knows, „DubVision“ ir Martin Garrix.



Populiariausias norvegų DJ‘us Stisema

Specialų pasirodymą festivaliui ruošia vienas garsiausių Norvegijos DJ‘ų Stisema. Kartu su Tiësto, „Lost Frequencies“, Sam Feldt ir daugeliu kitų bendradarbiaujantis prodiuseris kiekvieną savaitę rengia savo šou populiarioje radijo stotyje „Kiss Norway“. Naujausią Kygo hitą „It Ain‘t Me“ neseniai remiksavęs DJ‘us išgarsėjo solo singlu „Hold On“.



Vienas geriausių Estijos DJ‘ų Keven K

Taip pat radistų festivalio publiką šokdins vienas geriausių Estijos didžėjų – Keven K, grojantis su Oliver Heldens, „W&W“, Showtek, Michael Woods, „Bassjackers“, „Rudimental“, Judge Jules ir kitomis garsenybėmis.

Šiemet festivalyje „Betsafe Radistai Village‘18“ taip pat gros mūsų šalį užsienyje garsinantis lietuvis Embody, kurio prodiusuotas amerikiečių dainininkės Lana Del Rey dainos „Once Upon A Dream“ remiksas sulaukė didelio atgarsio visame pasaulyje. Scenoje taip pat matysime DJ‘ų komandą G-Spot DJ‘s ir Morkų a.k.a. Curly Music.



Liepos 20-21 dienomis Obuolių saloje vyksiančio festivalio „Betsafe Radistai Village‘18“ dalyvius šiemet džiugins daugiau nei 50 garsiausių muzikos atlikėjų ir grupių iš viso pasaulio ir Lietuvos. Trijose festivalio scenose bus sumontuotos įspūdingos dekoracijos, didžiuliai ekranai ir galingi lazeriai, moderniausia įgarsinimo ir apšvietimo technika, specialūs efektai. Žiūrovai dvi dienas ir dvi naktis mėgausis ne tik muzika, bet ir begale pramogų ir linksmybių.