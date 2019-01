„Favoritė“ pirmauja varžybose dėl britų BAFTA apdovanojimų

Režisieriaus Jorgo Lantimo (Yorgos Lanthimos) filmas gavo 12 BAFTA nominacijų, įskaitant geriausio filmo, geriausio režisieriaus ir geriausios aktorės kategorijas. Dėl geriausios aktorės statulėlės varžysis „Favoritėje“ britų XVIII amžiaus karalienę Aną suvaidinusi Olivia Colman (Olivija Koulman), kuri sekmadienį už šį vaidmenį gavo „Auksinį gaublį“.

O. Colman kolegės Emma Stone (Ema Stoun) ir Rachel Weisz (Reičel Vais), vaidinančios monarchės palankumo siekiančias varžoves, gavo nominacijas antrojo plano aktorės kategorijoje.

Freddie Mercury (Fredžio Merkurio) biografija „Bohemijos rapsodija“ (Bohemian Rhapsody), filmas „Pirmasis žmogus“ (First Man) apie Neilą Armstrongą (Nilą Armstrongą), autobiografinis meksikiečių režisieriaus Alfonso Cuarono (Alfonso Kuarono) filmas „Roma“ (Roma) ir muzikinė melodrama „Taip gimė žvaigždė“ (A Star is Born) gavo po septynias nominacijas.

BAFTA apdovanojimai laikomi Holivude dalijamų „Oskarų“ sėkmės indikatoriumi, nors šiemetinis kino apdovanojimų sezonas, kaip atrodo, bus sunkiai prognozuojamas.

Dėl geriausio filmo BAFTA apdovanojimo varžysis „Favoritė“, „BlacKkKlansman“,„Žalioji knyga“ (Green Book), „Roma“ ir „Taip gimė žvaigždė“.

Atskiroje kategorijoje į geriausio britų filmo vardą pretenduoja trileris apie Normandijos salas „Žvėris“ (Beast), „Bohemijos rapsodija“, „Favoritė“, dokumentinė juosta apie mados industriją „McQueen“, komikų Laurelio (Lorelio) ir Hardy (Hardžio) biografija „Stenas ir Olis. Juoko broliai“ (Stan and Ollie), kriminalinis trileris „Iš tiesų tavęs niekuomet čia nebuvo“ (You Were Never Really Here).

Geriausios aktorės kategorijoje nominuotos O. Colman, Glenn Close (Glen Klouz), suvaidinusi juostoje „The Wife“, Lady Gaga (Leidi Gaga) iš „Taip gimė žvaigždė“, Melissa McCarthy (Melisa Makarti), nusifilmavusi juostoje „Can You Ever Forgive Me?“ ir Viola Davis (Viola Deivis) iš trilerio „Našlės“ (Widows).

Į geriausio aktoriaus apdovanojimą pretenduoja Bradley Cooperis (Bradlis Kuperis), suvaidinęs filme „Taip gimė žvaigždė“, Christianas Bale'as (Kristianas Beilas), suvaidinęs buvusį JAV viceprezidentą Dicką Cheney (Diką Čeinį) filme „Vice“, Rami Malekas (Ramis Malekas) iš „Bohemijos rapsodijos“, Steve'as Cooganas (Stivas Kuganas) iš „Steno ir Olio“ ir Viggo Mortensenas (Vigas Mortensenas) iš „Žaliosios knygos“.

Laimėtojai bus paskelbti vasario 10 dieną per ceremoniją Londone, kurią ves BBC komiško serialo „Žavios ir labai pavojingos“ (Absolutely Fabulous) žvaigždė Joanna Lumley (Džoana Lamli).