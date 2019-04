„Eurovizinės“ dainos autoriai: žmonės visame pasaulyje pamils ne tik Jurijaus balsą

Visi trys eurovizinės dainos „Run with the Lions“ autoriai Pelė Loriano (Šveicarija), Ericas Lumiere (JAV) ir Ashley Hicklinas (Didžioji Britanija), po nacionalinės atrankos pasidaliję Asociacijos LATGA 5000 Eur vertės premiją, įsitikinę, kad mūsų šalies atstovas „Eurovizijoje“ Jurijus Veklenko turi daug šansų ne tik patekti į konkurso finalą, bet ir jį laimėti.

Los Andžele gyvenantis kūrėjas E. Lumiere sako, kad daug šansų gerai pasirodyti bene populiariausiame pasaulyje dainų konkurse šiais metais mūsų šalis turi todėl, kad tiek atlikėjas, tiek daina yra ypatingi. „Mes iš tiesų tikime, kad Lietuva gali patekti į finalą ir laimėti“, – sakė jis.

„Jurijus tikrai gali nueiti visą kelią ir su šia daina tapti pirmuoju Lietuvos nugalėtoju šiame konkurse – mes labai tikime šiuo vaikinu. Esu visiškai įsitikinęs, jog žmonės visame pasaulyje pamils ne tik Jurijaus balsą, bet ir viską, kas su juo susiję“, – teigė kitas dainos autorius ir prodiuseris A.Hicklinas.

Taip pat optimistiškai kalba ir trečiasis dainos autorius, šveicaras Pelė Loriano: „Nepaisant to, kad antrasis pusfinalis yra labai stiprus, man atrodo, kad daina ir jos atlikėjas turi daug galimybių pasiekti finalą! Ir manau, kad tokiu atveju, jei viskas bus padaryta teisingai ir sėkmė bus mūsų pusėje, Jurijus netgi gali laimėti konkursą.“

Paklaustas, ką norėjo pasakyti kūriniu „Run with the Lions“ ir kokios buvo jo atsiradimo aplinkybės, A.Hicklinas sakė, kad „Run with the Lions“ yra daina apie laisvę ir galimybę daryti viską be baimės ar jausmo, kad žmonės jus teis.

„Ji yra apie tikėjimą savimi, tikruoju savimi! Ir apie tikrąją meilę: eilutėje „We got a love that can’t be caged“ („Mūsų meilė negali būti uždaryta narve“) sakoma, kad tikrieji jausmai negali būti sugadinti ir patupdyti į savotišką kalėjimą“, – taip dainą apibūdino P.Loriano.

Autoriai prisipažino tikėję, kad Jurijui pasiseks laimėti nacionalinę atranką. „Kalbant nuoširdžiai, tai viena iš mano mėgstamiausių dainų, kurias aš kada nors parašiau, ir ji daug reiškia man. Be to, mes turime dainos atlikėją Jurijų, kurio balsas yra gražus ir unikalus. Buvo nuostabu žiūrėti, kaip atlikėjas bei daina gauna aukščiausius balus ir geriausius atsiliepimus. Jis iš tikrųjų viską padarė iki galo, todėl ir laimėjo!“ – sakė E.Lumiere.

„Jurijus yra puikios išvaizdos nuostabus dainininkas, tinkantis televizijos kameroms. Be to, „Run with the lions“ visada gaudavo didžiausius balus tiek iš profesionalų komisijos, tiek iš televizijos žiūrovų. Taigi pergalė tikrai nebuvo netikėta“, – jam antrino P.Loriano.

Muzikos prodiuseriai prisipažino, kad didesnis netikėtumas nei Jurijaus pergalė jiems buvo Asociacijos LATGA įsteigta 5000 Eur dydžio premija. „Dainų kūrėjai ne dažnai švenčia ir ką nors laimi. Dažniausiai mes esame vyrukai antrame plane, kurie rašo dainas žymiems žmonėms. Taigi tikrai malonu, kad šiame konkurse Lietuvoje apdovanojami ne tik atlikėjai, bet ir dainų autoriai“, – kalbėjo A.Hicklinas.

„Aš esu labai dėkingas, kad kaip dainų autoriai mes buvome apdovanoti už tai, ką sukūrėme. „Eurovizija“ yra retas pavyzdys, kai dainų autoriai švenčia kartu su atlikėju ir tai labai gražus dalykas. Kas yra puikus dainininkas be geros dainos?“, – sako E.Lumiere.

Beje, visi trys autoriai iš Asociacijos LATGA gaus ne tik premiją, bet ir autorinį honorarą, surinktą už dainos transliacijas TV ir radijo stočių eteryje. Asociacija LATGA bendradarbiavimo sutarčių su užsienio autorių bendrijomis pagrindu atstovauja ne tik šių trijų, bet tūkstančių kitų pasaulio muzikos autorių teises Lietuvoje ir jiems surenka atlygį. Šiuo metu Šiandien LATGA bendradarbiauja su 155 užsienio kolektyvinio administravimo bendrijomis iš 70 pasaulio šalių.

Visi trys muzikos autoriai ir prodiuseriai ketina vykti palaikyti Jurijaus Tel Avive. „Žinoma, aš būsiu ten, kad įsitikinčiau, jog daina skamba puikiai. Esu labai patyręs televizijos laidų prodiuseris (pavyzdžiui, „Balso“, „Dainuok mano dainą“ ir daugelio kitų), o ir „Eurovizijoje“ buvau daugybę kartų. Žinau, ko reikia, norint gerai skambėti televizijoje“, – sako P.Loriano.

„Žinoma, mes ten būsime ir plevėsuosime didele Lietuvos vėliava! 200 milijonų žmonių, ketinančių išgirsti mūsų dainą, yra didelė garbė, ir mes Jurijui norime padėti padaryti geriausią įspūdį!“ – sakė A.Hicklinas.

„Esame tikra komanda ir mums garbė, kad mūsų daina atstovaus Lietuvai. Turiu galvoje, kad niekur kitur be „Eurovizijos“ neturėčiau šios galimybės. Nuostabu, kad daugiau nei 40 šalių susitiks Tel Avive ir tai yra viso gyvenimo patirtis. Tai tarsi muzikos olimpinės žaidynės“, – sakė E.Lumiere.

„Eurovizijos“ dainų konkursas šiemet vyks gegužės 14, 16 ir 18 d. Tel Avive. Lietuvos atstovas Jurijus dainuos antrajame pusfinalyje gegužės 16 d.