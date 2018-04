„Eurovizijoje“ portugalams atstovaus buvusi gatvės muzikos atlikėja

Šiemet Portugalija priklauso didžiajam penketui, todėl atstovė C. Pascoal keliaus tiesiai į konkurso finalą, kuriame atliks dainą „O Jardim“. Šį kūrinį parašė atlikėjai scenoje akomponuojanti Isaura, kuri yra sukūrusi nemažai Portugalijoje populiarių dainų, o šiuo metu ji darbuojasi ties nauju albumu.

Lisabonoje pasirodysianti C. Pascoal muzikuoja nuo 15 metų, o karjerą pradėjo kaip gatvės muzikantė. Dainininkė taip pat yra vedusi paauglių pokalbių laidą „CurtoCircuito“. Be to, du kartus dalyvavo ir savo šalyje rengiamuose muzikiniuose projektuose – 2017-aisiais papuolė tarp finalininkų.