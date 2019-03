E. Jennings pristato naują dainą: išliksime, jei išlaikysime žmogiškąjį ryšį ir meilę

Erica Jennings pristato naujausią solo dainą ir vaizdo klipą „Shades Of Blue“. Šis kūrinys, kurį prodiusavo Leonas Somovas, yra paimtas iš naujo Ericos Jennings solo albumo.

Planuojama, kad gerbėjai naujojo dainininkės darbo sulauks dar šiemet.

„Šiais technologijų laikais apklausos rodo, jog žmonės yra kur kas vienišesni nei kada nors iki šiol. Daina „Shades of Blue“ - apie tai, jog mes išliksime tik tada, jei išlaikysime žmogiškąjį ryšį ir meilę“, – apie naują dainą sako E. Jennings.

Naujame E. Jennings albume klausytojai ras ir kiek anksčiau singlais išleistas didelės sėkmės sulaukusias dainas „Black Is The Colour“ ir „The Truth“. Šiandien pristatyta daina „Shades Of Blue“ buvo įrašyta Leono Somovo studijoje. Dainos vaizdo klipą nufilmavo Domas Zinkevičius.

Dainininkė neslepia, kad „Shades Of Blue“ yra daina apie meilę. „Tai yra meilės daina, tačiau aš stengiuosi palikti klausytojams daug erdvės, kad jie patys savaip interpretuotų mano kūrybą. Noriu, kad išgirstų muziką be kokio nors išankstinio nusistatymo ar lūkesčių, – sako E. Jennings. – Kiekvieną mano dainą įkvepia koks nors įvykis, tačiau klausytojams jos gali sukelti visiškai kitokias asociacijas ar emocijas. Ir tai yra puiku, nes muzikoje nėra teisingo ar neteisingo vertinimo“.