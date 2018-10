Džiugi žinia grupės „Bon Jovi“ gerbėjams: surengs išskirtinį koncertą Baltijos šalyse

Viena garsiausių grupių pasaulyje „Bon Jovi“ kitų metų vasaros pradžioje surengs ilgai lauktą pirmąjį koncertą Baltijos šalyse. Birželio 2 d. Talino Dainų slėnyje vyksiantis „Bon Jovi“ išskirtinis gastrolių „This House Is Not For Sale Tour“ pasirodymas pretenduoja tapti didžiausiu 2019 m. roko koncertu regione. Tai bus vienintelis populiarios amerikiečių roko grupės koncertas Baltijos šalyse, nes „Bon Jovi“ negros Suomijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

„Tie didžiuliai grandioziniai koncertai, kuriuose dešimtys tūkstančių žmonių tampa vienu kūnu – būtent tai mes mokame daryti geriausiai“, – sako grupės lyderis Jon Bon Jovi.

Bilietus į nepakartojamą „Bon Jovi“ šou Taline bus galima įsigyti jau penktadienį (lapkričio 2 d.) nuo 10 val. ryto visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete.

Išankstinė prekyba bilietais koncerto klubo „Live Nation Lietuva“ koncertų klubo nariams prasidės trečiadienį (spalio 31 d.) 10 val. ryto.

Pastarąjį kartą grupė „Bon Jovi“ Europoje svečiavosi 2013 m. Nuo tada pasikeitė ir pasaulis ir grupė, tačiau vienas dalykas liko nepakitęs: „Bon Jovi“ didelis koncertas po atviru dangumi visada prilygsta nepamirštamam stebuklui.

Nauja „Bon Jovi“ pasaulinių gastrolių „This House Is Not For Sale Tour“ dalis paskelbta po ypač sėkmingų grupės koncertų serijos Amerikoje, Australijoje ir Japonijoje. Be to, grupė neseniai buvo įšventinta į „Rokenrolo šlovės muziejų“.

Sėkmės istoriją tęsiantis naujausias grupės albumas „This House Is Not For Sale“ tapo savotišku tramplinu į naują „Bon Jovi“ epochą. „Mes tapome naujesne, atjaunėjusia „Bon Jovi“ versija“, – teigia Jon Bon Jovi. „Atsinaujinusi grupės sudėtis, kuri kiekvieną kartą išeina į sceną nugalėti. Mes skambame geriau nei kada nors ir mėgaujamės kiekviena koncerto akimirka. Mes esame vienas organizmas, vienas kitą papildome kartu su tūkstančiais gerbėjų vėl ir vėl iš naujo išgyvendami geriausius gyvenimo momentus“.

Šiandien grupės sudėtyje groja trys pagrindinės sudėties muzikantai: lyderis Jon Bon Jovi, klavišininkas David Bryan ir būgnininkas Tico Torres. Grupėje taip pat groja prodiuseris ir dainų autorius John Shanks, bosistas Hugh McDonald, multiinstrumentalistas Everett Bradley ir pagrindinis gitaristas Phil X.

Koncerto programoje skambės visi geriausi hitai, kurių dėka „Bon Jovi“ pasiekė populiarumo olimpą ir visame pasaulyje pardavė daugiau 130 mln. albumų. Neabejojama, kad koncerte Taline nuskambės pačios garsiausios grupės dainos: „You Give Love A Bad Name“, „It’s My Life“, „Wanted Dead Or Alive“, „Bad Medicine“, „Keep The Faith“, „Always“, „Have A Nice Day“, „Livin’ On A Prayer“ ir daugelis kitų.

Apie „Bon Jovi“

Susikūrusi 1983 m. grupė jau ilgiau nei tris dešimtmečius tęsia įspūdingą karjerą. Karališkame roko grupių olimpe vietą pelniusi „Bon Jovi“ pardavė daugiau nei 130 mln. albumų, surengė daugiau nei 2800 koncertų, grojo daugiau nei 50 pasaulio šalių, kur koncertuose apsilankė per 35 mln. gerbėjų.

Grupė net tris kartus surengė pelningiausias metų gastroles: „Lost Highway Tour“ (2008 m.), „The Circle Tour“ (2010 m.) ir „Because We Can Tour“ (2013 m.).

2018 m. balandžio mėnesį už „Bon Jovi“ balsavo daugiau nei 1 mln. gerbėjų, kurių balsai ir lėmė tai, kad amerikiečių rokeriai buvo įšventinti į „Rokenrolo šlovės muziejų“.

Daugiau informacijos apie „Bon Jovi“ rasite čia.

Grupės „Bon Jovi“ gastrolių „This House Is Not For Sale 2019 European Tour“ datos:

Gegužės 31 d. Maskva, Rusija;

Birželio 2 d. Talinas, Estija;

Birželio 5 d. Stokholmas, Švedija;

Birželio 8 d. Stavangeris, Norvegija;

Birželio 11 d. Sionderborgas, Danija;

Birželio 13 d. Neimegenas, Nyderlandai;

Birželio 15 d. Dublinas, Airija;

Birželio 19 d. Liverpulis, Didžioji Britanija;

Birželio 21 d. Londonas, Didžioji Britanija;

Birželio 23 d. Koventris, Didžioji Britanija;

Liepos 3 d. Diuseldorfas, Vokietija;

Liepos 5 d. Miunchenas, Vokietija;

Liepos 7 d. Madridas, Ispanija;

Liepos 10 d. Ciurichas, Šveicarija;

Liepos 12 d. Varšuva, Lenkija;

Liepos 14 d. Verchteris, Belija;

Liepos 17 d. Viena, Austrija;

Liepos 19 d. Klagenfurtas, Austrija;

Liepos 21 d. Bukareštas, Rumunija.