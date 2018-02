Džiazo gitaros legenda S. Hendersonas koncertuos trijuose miestuose Lietuvoje

„Scott Henderson Trio“ jau šią savaitę surengs net tris koncertus: kovo 1 d. - pramogų salėje „Vakaris“ Vilniuje, kovo 2 d. - klube „Renginių Oazė“ Kaune ir kovo 3 d. - klube „Ramybė“ Palangoje.

Bilietus į visus “ Scott Henderson Trio“ koncertus platina „Tiketa“ kasos ir internete.

S. Hendersono kaip muzikanto talentas išryškėjo ankstyvoje vaikystėje, jam vos paėmus į rankas gitarą. Jo grojimo techniką ir manierą formavo keli muzikos stiliai, kol galiausiai muzikanto širdį pavergė džiazas ir bliuzas. Floridoje baigęs universitetą, Scottas persikėlė į Los Andželą ir pradžioje grojo roką grupėje „Twilight“. Liaupsės išskirtiniams jo kaip gitaristo gabumams prasidėjo, jam grojant su „Chick Corea Elektric Band“. 1984-aisiais S. Hendersonas su boso gitaristu Gary Willisu subūrė projektą „Tribal Tech“, kuris buvo pripažintas vienu žymiausių 80-ųjų jazz-fusion kolektyvų. Su juo per trisdešimt metų išleista 10 studijinių albumų, o įrašų ir koncertų metu Scottas išvystė originalų ir modernų gitarinį braižą. Tuo metu gitaristas leido ir solinius albumus, kurių debiutinis – 1994-aisiais pasirodęs „Dog Party“ – tais metais laimėjo „Guitar Player“ žurnalo įsteigtą geriausio bliuzo albumo prizą.

Muzikantas yra prisipažinęs, kad labiau mėgsta groti kolektyvuose, kuriuose nėra klavišinių instrumentų – tada esą geriausiai atsiskleidžia visos gitarinės technikos galimybės. Galbūt dėl to jis pripažintas aukščiausio lygio atlikėju ir kompozitoriumi. Be to, S. Hendersonas yra „Guitar Institute of Technology“ Holivude dėstytojas, išleidęs dvi vaizdines gitarinės technikos mokomąsias medžiagas. Jo knygos, kurių naujausia - „Jazz Guitar Chord System“, įvertintos kaip moderniausias būdas tobulintis studijuojantiems džiazą.

„Scott Henderson Trio“ - tai naujausia gitaros virtuozo S. Hendersono grupė, kurioje kartu groja boso gitaristas Romainas Labaye ir būgnininkas Archibaldas Ligonniere. Šis trio koncertinėse gastrolėse Europoje pristato kol kas paskutinį savo albumą, 2015 metų darbą „Vibe Station“, kuriame ypač akivaizdus išskirtinis gitaristo S. Hendersono braižas. Jame dera tokių iškilių muzikantų, kaip Jimi Hendrixas, Stevie Ray Vaughanas ar Herbie Hancockas, iš kurių Scottas sėmėsi patirties, instrumentų skambesio harmonija. Visa tai jau šią savaitę galės išgirsti ir įvertinti S. Hendersono gerbėjai Lietuvoje, apsilankę jo grupės koncertuose Vilniuje, Kaune ir Palangoje.