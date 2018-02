Dovanos vaikams: ką dovanoti, kad nesikauptų žaislų kalnai

Šių dienų tėvai – XXI amžiaus tėvai – nereikalingiems ir greitai pabostantiems daiktams turi sakyti tvirtą „ne“. Vis labiau populiarėja mokyti vaikus suprasti, kad patirtys ir įspūdžiai yra daug vertingesnė dovana. Dėl to vis daugiau šeimų pradeda naudoti šį dovanojimo būdą, kuris suteikia visai šeimai daugiau artumo ir atsiminimų kartu, rašoma LRT.lt siųstame pranešime.

Kurkite ilgai išliekančius atsiminimus

Suaugęs žmogus tikriausiai sunkiai atsimins daiktų sąrašą, kurį gavo dovanų per Kalėdas, kai jam buvo 10 metų. Tačiau tikriausiai nebus sunku prisiminti vaikystės kelionės prie Lietuvos pajūrio, smagių piknikų gamtoje ar pirmojo jodinėjimo poniu.

Vaikystės atsiminimuose mes suvokiame, jog daiktai, kuriuos gavome dovanų, mums buvo maloni staigmena, tačiau prisiminimai, kuriuos iš tiesų vertiname – tai įspūdžiai ir patirtys kartu su visa šeima.

Mūsų vaikai turi senelius, seneles, tetas, dėdes ir kitus giminaičius, kurie išreikšdami meilę ir rūpestį seka tendencijas ir dovanoja vaikams naujausias ir populiariausias lėles, konstruktorius ir kitus žaislus ar daiktus. Tačiau tokiame besikeičiančiame pasaulyje vaikai nebesugeba vertinti tų daiktų taip, kaip juos reiktų vertinti, ir visa tai lemia, kad namie kaupiasi krūvos nereikalingų daiktų.

Dovanodami patirtis, o ne daiktus laimime visi. Giminaičiams nebereikia vaikytis naujausių tendencijų, o pramogaudami kartu su šeima laiką leidžiate kokybiškai. Taip vaikai kiekvienais metais lauks švenčių daug labiau – juk po to laukia smagus laikas su visa šeima.

Pramogos, kurios suartina

Lietuvoje vis labiau populiarėjančios įspūdžio dovanos rodo, kad tautiečiai supranta kartu su vaiku leidžiamo laiko naudą.

Pasak „Laisvalaikio Dovanos“ rinkodaros vadovės Vaidos Sindaravičiūtės-Kuosės, žiemos sezono metu vaikams dažniausiai dovanojamas apsilankymas uždaroje slidinėjimo akademijoje. Čia slidinėjimo sporto gali mokytis visa šeima kartu ir planuoti saugias bei aktyvias žiemos atostogas kalnuose arba tiesiog smagiai praleisti laiką.

Vaikai nori pažinti pasaulį patys aktyviai dalyvaudami procese, o ne iš toli stebėdami ir girdėdami pasakojimus. Tad leiskite vaikams geriau pažinti gyvūnus edukaciniame zoologijos sode, kuriame gyvūnus galima glostyti ar laikyti rankose. Padovanokite smagų jodinėjimą poniu ar nukeliaukite kartu į alpakų fermą, kur smagus laikas ir įdomi pažintis garantuoti visai šeimai.

Vaikai dievina aktyvų laisvalaikį, dėl to tikrai nesuklysite, jei skirsite smagią ir nuotykių pilną dieną pramogoms. Praleiskite pusdienį vandens parke ir nesvarbu, koks oras už lango – vandens parke vasara kiekvieną dieną. O po smagių pramogų vandenyje – keliaukite į kavinę ar restoraną gardžiai papietauti, patariama Michelle Myers straipsnyje „Experience Gifts – The Value of Memories Instead of Stuff“.

Taip pat labai svarbu žinoti, kuo domisi vaikas ir kas jam įdomu. Galbūt jis svajoja apie spektaklius, nori išmokti groti gitara ar vis laukia galimybės atsisėsti į „Ferrari“ bolidą ir saugiai sėdint keleivio vietoje pasivažinėti?

Kurkite prisiminimus ir dovanokite mažiesiems vaikystę, kurios jie nusipelnė. Branginkite laiką kartu, nes šiandieniniame pasaulyje būtent tai ir yra svarbiausia.